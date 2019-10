Banco Popular manipuló su solvencia al ocultar la financiación de acciones propias, según un informe pericial

El documento señala que el ex consejero delegado de Popular Francisco Gómez Marín, transmitió instrucciones verbales a los directores regionales y territoriales para que se financiara a los clientes que acudieran a la ampliación de capital L a financiación para la compra de acciones propias no es una actividad irregular, pero sí lo es no deducirla de los recursos propios computables, ya que esto altera la ratio de solvencia, como sucedió en el caso de Banco Popular, según el informe El informe presentado por los grandes fondos considera que "se admite el ánimo de ocultación", ya que la oficina de riesgos rechazó las operaciones en las que se identificó que el préstamo estaba destinado a la compra de acciones