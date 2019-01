Puigdemont y Torra dejan la puerta abierta a tramitar los presupuestos

Waterloo (Bélgica), 11 ene EFE.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el actual responsable del Ejecutivo de Cataluña, Quim Torra, dejaron hoy la puerta abierta a la tramitación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

"La tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios de Madrid", declaró Puigdemont tras reunirse con Torra en su residencia de Waterloo, al sur de Bruselas.

El expresidente catalán subrayó que "ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios del Parlament (de Cataluña) tienen ninguna decisión en la tramitación o aprobación" de las cuentas del Estado.

"El Gobierno y el Parlament pueden tener opinión política, pero no tienen capacidad de decidir", agregó Puigdemont.

El expresidente catalán emplazó al PDeCat a tomar la decisión definitiva en la reunión ejecutiva que el partido celebrará el próximo lunes en Waterloo, con la presencia de Puigdemont.

El último consejo nacional del PDeCAT acordó dar un "no" a los presupuestos mientras haya "presos políticos y exiliados", pero el texto aprobado no concretaba si ello implicaba también una enmienda a la totalidad en el debate sobre su tramitación.

Ese debate, que es cuando el pleno decide si se inicia la tramitación o se devuelve el proyecto al Gobierno para que lo reformule, podría situarse en la segunda o tercera semana de febrero y, con la actual aritmética de la Cámara Baja, será clave la decisión que adopten las dos fuerzas catalanas independentistas en el Congreso, PDeCAT y ERC.

ERC y los sectores moderados del PDeCAT, como la senadora y excoordinadora de la formación, Marta Pascal, abogan por facilitar la tramitación mientras que el ala posconvergente más cercana a Puigdemont se decanta por rechazar tanto la tramitación como en la votación definitiva los presupuestos, que se presentarán en el Congreso de los Diputados el próximo lunes.

Respecto a la aprobación definitiva de las cuentas, en la primera comparecencia conjunta de Puigdemont y Torra ante la prensa en 2019 el expresidente catalán señaló que no tiene constancia de que el partido posconvergente haya cambiado de posición.

"A mí me consta la decisión del PDeCAT de votar que no a los presupuestos", señaló el expresidente regional, quien agregó que el momento actual no requiere de pactos presupuestarios sino de solucionar un "conflicto político".

"Esto no va de partidas presupuestarias concretas, va de derechos fundamentales que se están violando y especialmente uno muy importante que es el derecho a la autodeterminación de Cataluña, que podamos votar libremente, y ahí no hay ninguna novedad", dijo.

Añadió que no desea más promesas del Gobierno sobre inversión en Cataluña, sino que estas se hagan efectivas.

"No nos faltan promesas, lo que nos falta es ejecución y no hay ninguna propuesta encima de la mesa que nos permita tener la absoluta certeza de que (...) no van a sufrir la misma suerte que todas las promesas hechas hasta ahora".

Torra, por su parte, se limitó a hacer una breve introducción de la reunión y evitó responder si sigue considerando posible que haya una crisis de Gobierno en el Ejecutivo autonómico a cuenta de los presupuestos estatales.

"Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre este extremo y además hoy ha habido unas declaraciones del vicepresidente, el señor Pere Aragonès, en las que aseguraba que seguro que no habría una crisis porque seguro que ERC y PDeCAT actuaban al unísono. Me remito a sus declaraciones", señaló.

Aragonès señaló hoy en una entrevista con Efe que está convencido de que PDeCAT y ERC irán "a la una" en la votación de los Presupuestos Generales del Estado, si bien ha recalcado que Esquerra aún no tiene nada decidido sobre enmiendas a la totalidad y que "todo está abierto" de cara al debate en el Congreso.

Aragonès también descartó una "crisis de gobierno" en Cataluña, como había apuntado el presidente de la Generalitat si ERC o PDeCAT se desmarcaran de la postura consensuada con la Generalitat a la hora de votar los PGE.

Torra había hecho saber que el independentismo no va a facilitar la tramitación de los PGE si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se "mueve" para presentar una propuesta sobre autodeterminación.