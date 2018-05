Rajoy duda de la utilidad del PSOE, que rechaza unos Presupuestos "positivos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dudado hoy de la utilidad del PSOE y le ha acusado de no hacer nada y rechazar un proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que "son muy positivos" para los ciudadanos.

"¿Cuál es la utilidad de su partido en España?", le ha preguntado Rajoy al senador socialista Ander Gil durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Senado en la que Gil le ha pedido que explique si cree que los Presupuestos de 2018 van a servir para afrontar los principales problemas que tiene España en estos momentos.

Rajoy ha defendido unas cuentas públicas que permitirán que la recuperación económica "aproveche cada vez a más personas" y que redundarán en la creación de empleo.

El presidente del Gobierno ha recordado que los Presupuestos suben los salarios de los funcionarios, bajan los impuestos a las rentas más bajas, aumentan las deducciones para familias y sube el salario mínimo y las pensiones.

"¿Y que hacen ustedes para resolver los problemas de España?...No hacen nada. Creo que se están quedando fuera de todo y mi pregunta es ¿cuál es su utilidad en esta Cámara y en el Congreso?", le ha interpelado Rajoy tras criticar que digan no a un sinfín de partidas presupuestarias que son necesarias para reactivar la economía.

De hecho, el presidente del Gobierno ha confiado en que tanto la estimación de crecimiento del 2,7 % del PIB para 2018 como la de creación de 475.000 nuevos puestos de trabajo puedan ser superadas.

Rajoy cree que la economía podría crecer este año en el entorno del 3 %.

Sin embargo, el senador socialista ha lamentado que los Presupuestos de este año "se olviden de la mitad de los españoles" e incumplan con los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto contra la Violencia de Género.

"¿Qué valor tiene su propia palabra en el Pacto de la lucha contra la violencia de género?. ¿Qué valor da a garantizar la seguridad y libertad de las mujeres de este país?", ha recriminado Gil a Rajoy al tiempo que le ha advertido de que "sin esos 200 millones ese pacto está "herido de muerte".

Para el senador socialista este dinero se podría destinar a formar a jueces y fiscales en materia de igualdad de género para evitar sentencias como la de "La Manada".

Gil también ha aprovechado su turno de réplica para pedir la dimisión de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, después de que hiciera unos comentarios contra los pensionistas.

"Explíquenos señor Rajoy el 'que se jodan' de su secretaria de Estado de Comunicación. Si ampara usted estas manifestaciones. Si no es así, anúncienos su destitución hoy aquí porque si no lo hace entendemos que está amparando esas declaraciones", le ha pedido Gil, ante lo que Rajoy no ha hecho ninguna mención.