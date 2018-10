Reino Unido espera perder 5.000 empleos del sector financiero tras el Brexit si hay acuerdo

En concreto, en su comparecencia ante la subcomisión de asuntos financieros con la UE del Parlanento británico, Glen ha indicado que comparte las estimaciones del Banco de Inglaterra, presentadas en junio, que estimaban que Reino Unido perdería en torno a 5.000 empleos financieros tras su salida del bloque comunitario.

Además, el secretario económico ha asegurado que, desde entonces, no ha habido grandes cambios en los planes de contingencia de las empresas, por lo que la estimación se ha mantenido estable. "Esperamos cerrar un acuerdo para el Brexit", ha subrayado, tras afirmar que no podía dar ninguna estimación concreta de cuántos empleos se perderían en caso de que no se cerrara ningún pacto.

Glen ha defendido que el Gobierno británico debe hacer "todo lo que sea necesario" para preservar el máximo de empleos posibles, lo que se traduce en tener una "agenda ambiciosa" y asegurar "tanta continuidad como sea posible".

Asimismo, ha asegurado que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, determinó que "ninguna ciudad de la UE podía intentar replicar el ecosistema de la City de Londres".

"La combinación de servicios financieros, fuertes reguladores y un sólido sistema profesional... ninguna ciudad puede intentar replicar eso de un día para otro", ha detallado Glen.

"Los planes de contigencia de las instituciones financieras indican que el punto de vista del mercado es que París no es una alternativa realista en ningún sentido, ni tampoco lo es Fráncfort, ni Luxemburgo ni Dublín", ha apostillado.

Por otro lado, en referencia a la incertidumbre generada por la salida del país del club europeo, ha especificado que "no es buena para los negocios". No obstante, ha dicho que lo que está viviendo Reino Unido "no es deseable pero es necesario" porque el pueblo británico tomó una decisión "que no ha tomado nadie nunca".