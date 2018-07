Resignación entre los pasajeros que han sabido a última hora que no volarían

Varios pasajeros que no han sabido hasta última hora que no podrían volar desde Barcelona debido a la cancelación de 66 vuelos de Ryanair que estaban previstos para hoy han mostrado su resignación y, en ocasiones, enfado, ante las ventanillas de información de la aerolínea irlandesa.

La mayoría de los pasajeros afectados por la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Ryanair no han acudido al aeropuerto, puesto que ya conocían las afectaciones de sus vuelos, pero ha habido casos en los que no ha sido así.

Nakeiyla ha pasado un mal rato. Ha acabado de estudiar un curso de biología en Glasgow (Reino Unido) y estaba de vuelta a Illinois, en Estados Unidos, donde reside.

Su vuelo hacia el continente americano parte de París, pero no podrá cogerlo, ya que ha perdido la conexión que debía llevarla de Barcelona a la capital francesa.

Asegura que Ryanair no le informó de la cancelación de su vuelo a través de ninguna vía de comunicación -ni por teléfono ni por correo-, y lamenta entre sollozos que en la ventanilla de información le digan que le van a devolver el importe del vuelo hasta París que se ha cancelado, pero no le ofrezcan ninguna alternativa para resarcirse del vuelo intercontinental al que no podrá subir.

Algo parecido le ha pasado a una pareja holandesa, que tampoco supo que su vuelo no saldría hoy. En su caso se lo han tomado mejor, pues la aerolínea les ha ofrecido un vuelo que saldrá de Barcelona este domingo y, mientras tanto, seguirán en la capital catalana en un hotel pagado por Ryanair.

Andrea, un italiano que se acerca a la treintena, ha logrado una alternativa similar -su vuelo de vuelta al país transalpino saldrá el viernes por la tarde-, pero se muestra algo más enojado, pues asegura que tenía "cosas que hacer" que va a tener que posponer.

Tanto la pareja holandesa como el joven italiano admiten, sin embargo, que les absorbieron las vacaciones y que no consultaron durante los últimos días su correo, en el que sí habían recibido el aviso de la aerolínea irlandesa de que su vuelo se había cancelado.