Ribera asegura que el Gobierno trabajará "con la mayor diligencia" para retomar la revisión fiscal al diésel

En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Ribera resaltó la necesidad de realizar un repaso sobre el conjunto de la fiscalidad ambiental y apuntó que, en la pasada Ley de Presupuestos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buscaba reflejar que no existe una justificación para que existan diferencias de fiscalidad entre el diésel y la gasolina.

"Por tanto, hay que ir acompañando ese proceso. La responsabilidad de dirigir la reflexión en torno a la fiscalidad ambiental corresponde a quien vaya a ser titular del Ministerio de Hacienda, pero estoy segura de que el conjunto del Gobierno se pondrá a trabajar con la mayor diligencia y un espíritu cooperativo y constructivo, porque creo que no podemos perder ese tren y enviar las señales equivocadas a inversores y a consumidores", aseguró.

Por otro lado, la titular de la cartera para la Transición Ecológica apuntó que el debate sobre la movilidad va más allá de lo relacionado con el tipo de motor o el vehículo, por lo que abogó por acompañar un modelo de prosperidad y desarrollo en el que se consiga ser neutral en la incidencia sobre el clima.

MEJORAS EN LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN

"Esto no se va a poder hacer si no se transforman de manera muy importante nuestros patrones de movilidad, que son algo más que el tipo de coche. No hay tanto un problema de la mejor tecnología disponible. Hemos tenido desarrollos importantísimos de los motores de combustión, con unas mejoras de eficiencia notabilísimas en los últimos años y pensábamos que eso podía seguir siendo la tendencia natural y ahora nos damos cuenta de que hay muchas cosas que están cambiando muy rápidamente, incluidos los patrones culturales o la ocupación del espacio público", subrayó.

En este sentido, la ministra indicó que estamos en un momento en el que se producen dudas respecto a cuál es el tipo de automóvil que comprar o si se quiere coche o no y destacó que en las generaciones jóvenes la cuestión no es si quieren coche o no, sino que si baja una 'app' para usar coches compartidos o si se utiliza o compra una bicicleta con un pequeño motor eléctrico.

De esta manera, Ribera señaló que se necesita "todavía" poder acceder a vehículos privados, así como a modelos de negocio diferentes como el 'car sharing' y a vehículos con un menor impacto sobre el medio ambiente.

"Esto supone, desde el punto de vista industrial, una oportunidad importante para la cadena de valor, ya que España es un país que tiene un porcentaje muy importante de su PIB y de su empleo asociado a la industria del automóvil. No podemos perder ese tren, pero esto requiere acompañar a la industria de componentes", destacó.

La ministra indicó que en los países de nuestro entorno está cayendo "drásticamente" la demanda de coches con motores de combustión y está creciendo de manera "importantísima" la demanda de coches híbridos y eléctricos, por lo defendió reflexionar en cómo se va a adaptar a esa demanda en el mercado interno, con el fin de ayudar a hacer atractiva esa decisión de inversión en nuevas cadenas de producción de nuevos modelos por parte de las grandes casas matrices.

"Esta es la propuesta que ha hecho el Gobierno desde el primer día y yo creo que, a pesar de algún desajuste temporal respecto a lo que estaban pensando algunos de los actores del sector, vamos encontrando ese espacio común", sentenció.