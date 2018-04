Rivera valora que el PNV no bloquee los Presupuestos con una enmienda a la totalidad

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado hoy que el PNV no haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 ya que podría permitir que las cuentas continúen su tramitación parlamentaria.

En declaraciones a los medios de comunicación horas antes del inicio del I Encuentro Nacional de Cs que se celebra en municipio madrileño de El Escorial, Rivera ha recordado que la formación naranja es "partícipe del éxito" de estos Presupuestos porque contemplan sus demandas de bajada del IRPF y de equiparación salarial de los policías y guardias civiles con el resto de fuerzas autonómicas.

"Me alegro que 6 meses después del bloqueo se puedan tramitar", ha dicho.

No obstante, el PNV ha avanzado que aunque no ha presentado una enmienda a la totalidad decidirá sus votos "momento a momento" y hasta el miércoles o jueves, días del debate de totalidad en el Pleno del Congreso, no se pronunciará sobre si rechaza o no las seis iniciativas registradas por otros grupos parlamentarios.

Rivera ha lamentado que el PSOE sea una de las formaciones que han registrado enmienda a la totalidad y ha aseverado que es una "pena que el PSOE ni esté ni se le espere".

"Está en el no es no", ha dicho tras incidir en que ha perdido la oportunidad de ayudar a los "millones de españoles" que se van a beneficiar con el Presupuesto.

Por otra parte, Rivera se ha referido a su baja como afiliado de UGT que hizo pública ayer y ha dicho que hay que "pasar página".

Ha argumentado que su salida de UGT se debe a que "no se puede compatibilizar lo que defiende el sindicato" con el posicionamiento de Ciudadanos.

"No tiene sentido que se pongan a defender a los separatistas y no me siento representado", ha puntualizado.