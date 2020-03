Rusia cree que la recuperación de los precios del petróleo llevará meses

El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, opinó hoy que el mercado, en general "es bastante volátil" actualmente, y que la recuperación de los precios del petróleo llevará "varios meses", aunque señaló que Rusia tiene unos costes de producción muy bajos y es competitiva en el mercado mundial.

"El mercado, en mi opinión, en general es bastante volátil hoy en día (...) sin embargo, siempre hay un período de declive y recuperación. En cuanto a la recuperación de las cotizaciones, creo que tomará varios meses", señaló en una entrevista al canal de televisión Rossiya-24.

La recuperación del precio del petróleo dependerá de una serie de factores, afirmó el ministro ruso.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en mayo recupera este martes en el mercado de futuros de Londres un 7,19 %, hasta 36,85 dólares, después de desplomarse en la jornada previa más del 24 %.

"Creo que primero es necesario evaluar la situación con respecto a las medidas asumidas por los países para evitar la propagación del coronavirus y protegerse ante la epidemia. Esto influye en la demanda y el consumo. Y también dependerá de cómo se recupere la economía como resultado de los pasos que se dan en este sentido", destacó.

Indicó, además, que la demanda adicional de crudo y productos petroleros en una fase de precios bajos es otro elemento que influirá en el mercado, sostuvo Novak.

El pasado viernes, en la reunión de la alianza entre la OPEP-liderada por Arabia Saudí- y otros productores independientes -encabezados por Rusia-, Novak rechazó un recorte adicional de 1,5 millones de barriles diarios de crudo (mbd) para frenar el impacto del coronavirus, lo que resultó en el fracaso de la cita y despertó el temor a una guerra de precios. El ministro ruso sostuvo que Rusia tiene el potencial de aumentar a corto plazo la producción de petróleo en 200.000 ó 300.000 barriles por día y en el futuro en hasta 500.000.

"Pese al descenso del precio y la volatilidad que vemos, nuestro sector permanece competitivo. Tenemos uno de los costes más bajos para la producción petrolera, somos competitivos en el mercado global", indicó, y agregó que las empresas rusas revisarán ahora sus planes de inversión, volúmenes y programas de producción.

Novak sostuvo que antes de la reunión del viernes en Viena había dos posibilidades sobre la mesa: extender el acuerdo actual de recortes o profundizar la reducción de la producción, pero "desafortunadamente" finalmente solo hubo una propuesta, la de una disminución adicional de 1,5 millones de barriles diarios.

A su juicio, la propuesta rusa de ampliar el actual acuerdo de recortes al segundo trimestre podría haber amortiguado las fluctuaciones en los precios porque era la opción más moderada.

En cualquier caso, añadió, los países de la OPEP+ prevé volver a reunirse en mayo o junio "para evaluar la situación en el mercado", pero que ahora el objetivo es "responder con rapidez a la actual situación para contrarrestar al máximo los efectos y continuar el monitoreo".

También dijo el ministro ruso que la OPEC+ no dejará de existir a partir del 1 de abril, cuando vence el actual acuerdo de recortes, al asegurar que "las puertas no están cerradas" a la cooperación entre miembros de la OPEP y los no miembros en el futuro.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no descartó hoy que Rusia y Arabia Saudí puedan aún llegar a un acuerdo para reducir la producción del petróleo.

"Nadie descarta tal posibilidad y Novak lo ha dicho", señaló en su rueda de prensa diaria.