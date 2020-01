Sabadell aleja una fusión con Bankia pero no ve al Gobierno como impedimento

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, asegura que la entidad no contempla ninguna fusión "hoy por hoy", pero mantiene que este tipo de operaciones "no son descartables" y no ve al nuevo Gobierno como un impedimento en una hipotética integración con Bankia.

"En entorno de bajos tipos de interés la reacción de los bancos es optimizar costes y las fusiones no son descartables en un futuro, pero hoy por hoy no contemplamos ninguna fusión", ha querido explicar el banquero durante la rueda de prensa de presentación de resultados.

El banco, ha insistido, está centrado en España en una estrategia de reducción de costes, compatible con la transformación digital, además de en obtener el máximo retorno de su filial en Reino Unido, TSB -cuya venta no se baraja en absoluto y que esperan sea una fuente importante de ingresos en 2021- o del negocio en México.

Pero preguntado directamente si el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos podría llegar a ser un impedimento para que se unieran el Sabadell y Bankia, participada mayoritariamente por el Estado, Oliu no lo considera así.

"Las fusiones son un tema bancario, de accionistas y el tema político no tiene que tenerse en cuenta", ha añadido el banquero, que además ha asegurado que no teme que un competidor pueda lanzar una opa sobre el Sabadell si el mercado "presiona" y la acción se abarata pues "todos los bancos están baratos".

Sobre la posibilidad de que otras entidades protagonicen fusiones en España este año, Oliu ha bromeado diciendo que no tiene una bola de cristal y no conoce las intenciones de los demás para saber si va a haber o no una fusión.

En cuanto a una posible subida de impuestos por el Gobierno, el banquero espera que no haya una presión fiscal adicional para la banca porque sería muy contraproducente para el sector.

"No vemos con buenos ojos tasas de impuestos diferenciales", porque si se aplican sobre un sector debería hacerse de forma conjunta en toda Europa para no distorsionar la competencia.

Y respecto a la presión fiscal fuera del sistema bancario, ha advertido de que el poder recaudatorio de algunas medidas fiscales con más impuestos sobre la renta o la riqueza es mínimo, por lo que aboga por establecer fórmulas recaudatorias eficientes.