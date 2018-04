Santander Brasil tiene espacio para "ganar" cuota de mercado, dice su presidente

El presidente del Santander Brasil, Sergio Rial, afirmó hoy que la entidad todavía tiene espacio para "ganar" cuota de mercado en el país, donde obtuvo un beneficio de 2.859 millones de reales (unos 824 millones de dólares) en el primer trimestre del año, un 25,4 % más que en el mismo periodo de 2017.

En un encuentro con periodistas en Sao Paulo, Rial afirmó que la entidad está "preparada para crecer" después de su décimo octavo trimestre consecutivo de beneficio y señaló que puede ampliar su mercado en segmentos como el inmobiliario y las pymes.

Además del aumento del 25,4 % en la comparación anual, las ganancias netas del Santander Brasil entre enero y marzo de 2018 aumentaron el 3,9 % frente al cuarto trimestre de 2017, cuando alcanzaron los 2.752 millones de reales (unos 793 millones de dólares).

La operación en Brasil, además, volvió a situarse al cierre de marzo como la que más aportó a los resultados globales del Santander al contribuir con el 27 % del total del grupo.

"El Santander venía a una buena velocidad que se consolida en el primer trimestre", afirmó el presidente de la filial brasileña.

Rial destacó el crecimiento de la cartera de crédito y recordó que el Santander se ha consolidado como un "gran banco de comercio minorista", donde "la persona física y la financiación al consumo son pilares del crecimiento".

Sobre el crédito, el ejecutivo anunció hoy que el Santander redujo su tasa de interés para préstamos inmobiliarios hasta al 8,99 % anual, convirtiéndose en la menor del mercado.

"La tasa es inferior a la del sector público. Algo está cambiando para mejor", subrayó Rial.

El ejecutivo precisó que la tasa se mantendrá hasta finales de julio, momento en el que será revisada en base a las tasas de intereses, las cuales, dijo, estarán vinculadas con el proceso electoral del próximo octubre.

Rial también anunció la celebración el próximo 31 de octubre, tres días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del primer "Santander Brasil Investor Day", en el que serán fijados los objetivos de la entidad para los próximos tres años.

El presidente afirmó que los objetivos del banco serán fijados a medio plazo y, en ese sentido, subrayó también la importancia de que el Gobierno que salga de las urnas continúe con una política de reformas.

"La doctrina económica en Brasil está muy clara. Se redujo la inflación, los intereses", dijo.

Rial destacó que, a pesar de la incertidumbre política de cara a las elecciones, el banco no "reducirá sus actividades": "El Santander acelera desde 2015. No frenaremos. Categóricamente no".