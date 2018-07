Saracho sabía que el Popular podía ser intervenido y por eso no le sorprendió

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha asegurado hoy que en el momento en el que asumió las riendas de la entidad, a principios de 2017, sabía que podía acabar siendo intervenida, y por eso no le sorprende que fuera lo que terminó sucediendo.

A diferencia de su antecesor en el cargo, Saracho no tiene ninguna sensación de satisfacción del deber cumplido, pero no le sorprende que el Banco Popular fuera intervenido y vendido al mejor postor porque, según sus palabras, no es "tan imbécil" como para ignorar que eso podía pasar.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis, el exbanquero ha insistido en que la situación del Banco Popular era tan crítica que no había nadie preparado para la tarea y él aceptó ser presidente después de que otros candidatos, a su juicio mejor preparados, rechazaran la oferta.

"El propio caos del Banco Popular hizo que asumiera este puesto", ha añadido, y aunque él mismo llegó a sugerir otros candidatos como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, o el ex consejero delegado del Santander Ángel Corcóstegui, aceptó por responsabilidad ya que la entidad en 2016 "era el mayor problema de Europa, después de Deutsche Bank".

Eso sí, ha considerado que su elección, teniendo en cuenta que era un experto en banca de inversión que venía de JP Morgan, se interpretaría como ponerle "un lazo rojo" o el cartel de "se vende" al Banco Popular.

Y ha justificado la labor de todo el equipo de la entidad en los 108 días en los que fue presidente, desde finales de febrero de 2017 hasta principios de junio, porque no desfallecieron para evitar que el banco acabara en resolución.