La Seguridad del Aeropuerto de Girona convoca huelga los días 8 y 12 septiembre

Los trabajadores de la compañía Segurisa Servicios Integrales del Aeropuerto de Girona han convocado una huelga para los días 8 y 12 de septiembre "por incumplimiento del pago de complementos pactados por parte de la empresa".

Los trabajadores afectados, entre 70 y 80, fueron subrogados este verano a Segurisa Servicios Integrales.

Los representantes del comité de empresa han votado por unanimidad llevar a cabo esta huelga, en el marco de un conflicto iniciado porque, según los empleados, la compañía "no ha cumplido (en la primera nómina) con el pago de los complementos pactados con el Ministerio de Fomento", ha informado el sindicato CCOO Cataluña en un comunicado.

CCOO, que ha convocado la huelga junto con los sindicatos UGT, USOC y ADN, ha precisado que Segurisa no ha efectuado el pago "del plus aeroportuario, del plus de radioscopia íntegra, del abono de la hora extra recogido en el convenio o del abono de la dieta realizando jornadas de doce horas, entre otros incumplimientos".

La organización sindical denuncia el "grave perjuicio económico" que supone para los trabajadores no percibir estos complementos salariales, que oscilan entre los 200 y 300 euros mensuales, que hasta el momento cobraban tras un acuerdo alcanzado el año pasado.

Los sindicatos comunicaron la huelga el pasado 9 de agosto "con el objetivo de dar tiempo a la empresa a rectificar antes de hacer efectiva esta medida. Sin embargo, vista la falta de compromiso demostrado hasta el momento por Segurisa Servicios Integrales se ha decidido mantener la convocatoria".