La Seminci apuesta por el cine europeo y las mujeres realizadoras

La Sección Oficial de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid programará dieciocho títulos en una apuesta por el cine europeo, ya que trece de ellos son producciones o coproducciones con algún país de este continente, y por las mujeres directoras, con siete en competición, de las que seis optarán al premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Realizador.

La Seminci, que se celebrará del 19 al 26 de octubre y que abrirá Benito Zambrano con su última película "Intemperie" -que junto a la ópera prima de Polo Menárguez "El Plan" integran la participación española en la principal sección competitiva-, incluye los últimos trabajos de algunos autores ligados a este festival, como Goran Paskaljevic, Jean Pierre y Luc Dardenne y Grímur Hákonarson, todos ellos galardonados con la Espiga de Oro.

Del primero, que competirá por su cuarta Espiga de Oro, se proyectará "Nonostante la nebbia (Despite the Fog)". Los hermanos Dardenne mostrarán "Le jeune Ahmed (El joven Ahmed)", su último film hasta la fecha, mientras que del islandés Grímur Hákonarson se programará "Héradid (The County)", su primer trabajo desde Hrútar (El valle de los carneros).

La Sección Oficial ofrecerá cinco primeras películas, cuatro de ellas realizadas por mujeres. Se trata de "Adam", de Maryam Touzani (Marruecos/Francia/Bélgica), candidata por Marruecos al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa; "Papicha", de Mounia Meddour (Francia/Argelia/Bélgica/Catar), elegida por Argelia para esta misma competición; "Cat in the Wall", de Mina Mileva y Vesela Kazakova (Bulgaria/Reino Unido/Francia), y "Un divan à Tunis (Arab Blues)", de Manele Labidi Labbé (Francia), premio del público en la ‘Giornate degli Autori’ del Festival de Venecia, además de la ya anunciada "El plan", de Polo Menárguez (España).

También optará al premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director las películas "The Farewell", segundo largometraje de la realizadora Lulu Wang (Estados Unidos), que obtuvo el premio del público del pasado Festival de Sundance, y "Lara" (Alemania), título galardonado con el Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor actriz en Karlovy Vary, esperado segundo trabajo de Jan-Ole Gerster, aclamado autor de Oh "Boy".

Como terceras películas, competirán en la Sección Oficial "Bashtata (The Father)", de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, (Bulgaria/Grecia/Italia), ganadora del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, y "Bergmál (Echo)", de Rúnar Rúnarsson (Islandia).

El resto de títulos están firmados por autores de larga trayectoria que se asomarán en muchos casos por primera vez a la Seminci.

Además de "Intemperie", el regreso de Benito Zambrano que abrirá la 64 Seminci, la Sección Oficial programará "Da Ceven Vicekvet (And Then We Danced)", de Levan Akin (Suecia/Georgia/Francia), elegida por Suecia para optar al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa; "Hombres de piel dura", de José Celestino Campusano (Argentina); "Kiz kardesler" (A Tale of Three Sisters), de Emin Alper (Turquía); "Öndög", de Wang Quan’an (Mongolia), y "A vida invisible" de Eurídice Gusmao, de Karim Aïnouz (Brasil), esta última ganadora de la sección Un Certain Regard en el pasado Festival de Cannes y seleccionada por Brasil como candidata a los Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

Además, tres títulos figuran en la preselección de los European Film Awards: "Kiz Kardesler (A Tale of Three Sisters)", de Emin Alper; "Da Ceven Vicekvet (And Then We Danced)", de Levan Akin, y "Le Jeune Ahmed (Young Ahmed)", de Jean-Pierre y Luc Dardenne.

Por otra parte, la Sección Oficial programará once cortometrajes a competición, seis de ellos de animación como el ya anunciado "Carne", de Camila Kater (Brasil/España); "Matches", del director Géza M. Tóth (Hungría), nominado al Oscar por su corto de animación Maestro; "The Physics of Sorrow", de Theodore Ushev (Canadá), director también nominado al Oscar por su corto "Blind Vaysha"; "Movements", de Dahee Jeong (Corea del sur); "Per Aspera Ad Astra", de Franck Dion (Francia); y "Tio Tomás, a contabilidade dos dias", de Regina Pessoa (Portugal/Francia/Canadá).

La competición se completará con el corto documental "Nachts Sind Alle Katzen Grau (All Cats Are Grey In The Dark)", de Lasse Linder (Austria); "All Inclusive", de Teemu Nikki, (Finlandia); "Kolektyviniai sodai (Community Gardens)", de Vytautas Katkus (Lituania), seleccionado por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes; "Monstruo Dios (Monster God)", de Agustina San Martín (Argentina), Mención Especial en el pasado Festival de Cannes, y "Cães que ladram aos pássaros (Dogs Barking At Birds)", de Leonor Teles (Portugal), candidato al mejor cortometraje de los Premios de Cine Europeo por el Festival de Venecia.