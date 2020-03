El Senado deja vía libre a unos nuevos Presupuestos con más margen de déficit

El Pleno del Senado dejará esta tarde vía libre al Gobierno para que pueda presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que contemplen un techo de gasto mayor y una senda de déficit más flexible para el período 2020-2023.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderá a las 16.00 horas en el Pleno del Senado el límite de gasto no financiero para 2020, de 127.609 millones de euros -3,8 % superior al recogido en el fallido proyecto presupuestario de 2019- así como un objetivo de déficit del 1,8 % del PIB para este año, toda vez que ha sido apoyado por mayoría en el Pleno de Congreso.

El Gobierno tendrá previsiblemente los mismos apoyos que obtuvo en la Cámara Baja: los votos favorables del PSOE (113), PNV (10), del grupo Parlamentario Izquierda Confederal (6), CC-Partido Nacionalista Canario (1), Teruel Existe (2), PRC (1), PAR (1) y Agrupación socialista Gomera (1) que sumarán 135 escaños; y las abstenciones de ERC (13) y de EH Bildu (2).

En contra los 114 votos del PP (97), Ciudadanos (9), JxCAT (4), Vox (3) y UPN (1), por lo que el voto de ERC o de EH Bildu no son decisivos.

El portavoz de JxCAT en el Senado, Josep Lluis Cleries, ha afirmado a EFE que la posición será "idéntica" a la del Congreso y ha avisado a Montero de que si cumple con el pago del IVA de 2017 "de forma inmediata...cambiaremos el voto y la abstención la tiene seguro".

Además ha advertido de que el 90 % de la flexibilización del déficit que propone Hacienda "se lo queda el Estado y la Seguridad Social" y sólo deja dos décimas a las autonomías.

No obstante, Cleries no condiciona este voto a la negociación posterior de los Presupuestos Generales del Estado y ha pedido al Gobierno de coalición "más responsabilidad" en el terreno económico y en el de los compromisos políticos porque "si quieren mantener la estabilidad...cada votación y propuesta se tiene que negociar", ha incidido.

"Nosotros no vamos a votar si no vemos algo a cambio en el terreno económico y en el terreno de los compromisos. JxCAT está dispuesto a negociar pero no a regalar" y ha avisado de que estar con el PSOE en una mesa de diálogo no significa decir "sí a todo".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha garantizado el apoyo a los objetivos de estabilidad presupuestaria aunque ha afirmado que la aprobación de los Presupuestos de 2020 empieza a tener "tintes de mayor duda", condicionados por Cataluña y ha dicho que son los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez los que deben ver su grado de responsabilidad y "dar un paso adelante".

El PNV apoyará los nuevos presupuestos según el cumplimiento de la Agenda Vasca y de las transferencias comprometidas y pendientes, al tiempo que Bildarratz ha recordado a EFE las inversiones plurianuales en infraestructuras contempladas ya en los Presupuestos de 2018.

La abstención de ERC se argumenta técnicamente en los 443 millones de euros que, en su opinión, el Estado debe a Cataluña por el cambio del sistema de liquidación del IVA en 2017 aunque en el Congreso avisaron de que la formación quería dar margen de confianza para avanzar en la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Asimismo, fuentes de EH Bildu han añadido a EFE que también mantendrán la abstención por el acuerdo alcanzado con el PSOE y el Gobierno para que los ayuntamientos con superávit puedan invertir en políticas sociales.

La ministra de Hacienda volverá a aprovechar la tramitación de la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2021-2023 para incluir el techo de gasto de 2021, que será de 131.437 millones de euros, un 3 % superior a lo establecido para este año y que sólo se debate y no se vota.

Con esta medida, el Ejecutivo tiene garantizado el aval de las Cortes para poder presentar el Presupuesto de 2021 en cualquier momento, sobre todo en el caso de que viera que se alargaba en el tiempo la aprobación definitiva del presupuesto de 2020.

La senda de déficit que debate esta tarde el Senado supone relajar el objetivo de 2020 hasta el 1,8 % del PIB, al 1,5 % en 2021, al 1,2 % en 2022 y al 0,9 % en 2023, al tiempo que también contempla un mayor margen para los objetivos de deuda pública.