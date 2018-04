Seopan aboga por mantener los peajes en la AP-1 ante su elevado uso por extranjeros

Seopan, patronal que agrupa a grandes constructoras y concesionarias, aboga por mantener el peaje en la AP-1 porque, en su opinión, no tendría sentido que los contribuyentes españoles pagaran de su bolsillo su mantenimiento y mejora dado su elevado uso por parte de extranjeros.

La concesión de la AP-1 (Burgos-Armiñón) vence el próximo 30 de noviembre y, por ahora, el Ejecutivo sólo ha avanzado que no prorrogará el contrato con la actual concesionaria y que la autopista revertirá al Estado sin aclarar cuál será su futuro modelo de gestión.

"Nosotros hemos remitido una propuesta al Ministerio que se basa en mantener el modelo de tarificación", ha dicho hoy el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien aunque no ha detallado la propuesta ha dejado entrever que pasa por el cobro íntegro del peaje salvo a los usuarios residentes habituales, que contarían con una "elevada" bonificación.

"La Comisión Europea no permitiría discriminar por nacionalidad en el pago de peajes", ha apuntado Núñez, quien, no obstante, ha insistido en la importancia de bonificar a los usuarios habituales como "medida de compensación" por el agravio de tener que pagar cuando en otras vías de alta capacidad no se paga.

La AP-1 es un eje estratégico para España que entronca con Portugal y Francia y por ella pasan diariamente una media de 20.000 vehículos, con un elevado porcentaje de vehículos extranjeros: el 30 % en la media del año y el 50 % en verano, según Seopan.

La patronal considera que la carretera requiere inversiones por valor de más de 300 millones para su mantenimiento y mejora, con obras como la finalización del tercer carril o el refuerzo de la seguridad en túneles.

"No parece tener mucho sentido que se vayan a detraer de los presupuestos públicos más 300 millones para que puedan seguir disfrutando gratis de esta infraestructura unos usuarios que en un 50 % son extranjeros".

"Es una propuesta de principios que tiene como objetivo que se tenga en consideración el factor de vehículos extranjeros y el elevado paso de vehículos pesados por la A-1", ha apuntado Núñez.

En este sentido, ha advertido de que si se levantan los peajes la intensidad media diaria de paso por la AP-1 se elevará el 36 %, hasta los 27.000 vehículos, de los que el 30 % serán camiones, lo que dificultaría mantener la seguridad mientras siguen las obras de construcción del tercer carril.

"Quizá, mantener los peajes sea la forma de regular el tráfico, particularmente de vehículos pesados, para poder hacer las obras con unos mínimas condiciones de seguridad", ha aseverado Núñez, quien ha apuntado que esta propuesta no debe hacerse extensiva al resto de concesiones que vencerán en los próximos años.

Planteamos mantener el modelo para evitar el "colapso" de la autopista y "no caer en el absurdo de pagar con nuestros impuestos una carretera que usan mayoritariamente extranjeros", ha insistido Núñez, quien ha cifrado el retorno fiscal de la AP-1 en 23 millones al año y sus costes de mantenimiento en 6.

Según sus cálculos, es más sensato bonificar a los usuarios habituales, unos 2.000 al día, que decir "gratis para todos", a lo que ha añadido que en el sector abogan por mantener el actual modelo de peajes "con cambios sustanciales que satisfagan a todas las partes".

Según Seopan, la factura de levanta los peajes en las autopistas que vencen entre este año y 2021 asciende a 450 millones de euros -tanto por costes de mantenimiento como por los impuestos que se dejarían de ingresar-.