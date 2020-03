De la Serna dice que pagar 0,09 euros/km en autovía triplica la ultima propuesta

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna ha asegurado este jueves en A Coruña que la propuesta "de máximos" de la Asociación de Constructoras y Concesionarias (Seopan) acerca de cobrar peajes en la red de autovías para subsanar el déficit en infraestructuras es más del triple de la última propuesta sobre este tema.

Seopan ha calculado que estas empresas pagarían al Estado 104.000 millones en los próximos 25 años si se aplicara un pago por uso o peaje en los 14.130 kilómetros de la red viaria libre de gran capacidad, que teniendo en cuenta los precios de media vigentes en Europa sería de unos 0,09 euros por kilómetro para coches.

"Las cifras que ahora mismo se han anunciado pueden resultar muy altas, 0,09 euros el kilómetro es más del triple de la última propuesta", ha sostenido De la Serna.

El exministro participa esta tarde en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo, que aspira a esclarecer cómo influyen la tecnología y la digitalización en la evolución de los mercados y los consumidores.

En declaraciones a los periodistas previas al coloquio, se ha mostrado partidario de que cualquier propuesta en este ámbito cuente "con el mayor consenso posible".

Para ello, ha recordado su defensa de un acuerdo nacional sobre infraestructuras, en el que uno de los aspectos clave fuera debatir y acordar entre partidos políticos y con la sociedad cómo conservar y mantener el sistema viario, especialmente las vías de alta capacidad.

"Reconozco que no conseguí que ese acuerdo saliera adelante", ha dicho, y ha lamentado que el PSOE entones no "quiso sentarse en la mesa para hablar de estos asuntos".

En todo caso, ha aconsejado en primer lugar convocar a todos los partidos a una mesa de trabajo para alcanzar un acuerdo sobre infraestructuras en general, también sobre el ferrocarril con un escenario de liberalización del espacio ferroviario para pasajeros, y establecer cuál debe ser el criterio.

La solución para este planteamiento de cobrar peajes no será simple, ha augurado, y tendría que considerar cuáles son vehículos contaminantes y cuáles no, que los residentes recurrentes no pagaran por utilizar la autovía, o cómo afecta al sector empresarial.

Todo ello requiere de un estudio y una mesa de trabajo en la que necesariamente han de participar todos los grupos políticos, pues "sería la mejor manera de poder abandonar un debate y centrar un escenario que todo el mundo conozca con certidumbre política".