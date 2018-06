No, De la Serna no le negó la mano a Ábalos en su toma de posesión

Circula un vídeo del traspaso de cartera entre Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos como ministro de Fomento que se está interpretando en las redes como una negativa del primero a darle la mano al segundo. Pero no es así. Lo que ocurre, según ha confirmado con fuentes cercanas a los involucrados eldiario.es, es que el socialista le pregunta a De la Serna si quiere decir unas palabras de despedida, y éste le responde que no, y le señala el micrófono. La mayoría de los ministros salientes este jueves prefirieron no intervenir públicamente y dejar todo el protagonismo a los nuevos titulares.

De hecho, justo después del momento que se aprecia en el vídeo y que supuestamente muestra la negativa de De la Serna, Ábalos inició su discurso agradeciendo al ex alcalde santanderino su ayuda en el traspaso con un trato personal "inigualable" y dejando constancia de su "calidad humana".

En video es aún mas bonito 😍 pic.twitter.com/04QhrvJnWa — Frank Hetfield (@FrankHetfield) 7 de junio de 2018

De la Serna y Ábalos tuvieron ocasión de darse la mano repetidamente, ya que repitieron la ceremonia del traspaso de cartera tres veces: en dos ocasiones para dos tandas de medios gráficos en un despacho aparte, y después en el salón de actos delante del público asistente.