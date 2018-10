Serra en su debut como portavoz: El PP es un peligro que vamos a echar de Sol

La portavoz en funciones de Podemos en la Asamblea de Madrid Clara Serra se ha conjurado hoy en su estreno en el cargo para desalojar cuanto antes al PP de la Puerta del Sol por considerar que es "un peligro".

Serra ha debutado como portavoz en el Pleno del Parlamento regional, tras ser elegida para desempeñar el cargo por su grupo de forma unánime y a la espera de la ratificación de este acuerdo por el Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, después de la dimisión de la anterior portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, por desavenencias con la dirección de la formación.

La nueva portavoz le ha preguntado al presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, qué piensa hacer frente a la subida de los precios del alquiler.

"Ustedes son un peligro", ha subrayado Serra dirigiéndose al PP, "cuando negaron la burbuja inmobiliaria, cuando han hecho políticas siempre al servicio de los especuladores y porque están negando actualmente la burbuja del alquiler, que precede una nueva burbuja hipotecaria. Ya hay más desahucios por impago de alquiler que por impago de hipotecas".

Ha abogado por los derechos de los jóvenes que no se pueden emancipar, las familias que no llegan a fin de mes, las madres solas que no pueden hacer frente al alquiler y de muchas personas mayores que se están viendo acosadas por fondos buitre que las quieren echar de su casa".

"Por el futuro de ellos y de miles de madrileños, ustedes son un peligro que vamos a desalojar cuanto antes de la Puerta del Sol", ha resaltado.

Por su parte, el presidente del Gobierno regional le ha expresado sus mejores deseos a Ruiz-Huerta, al tiempo que le ha dado la bienvenida y le ha deseado suerte a Serra en su nueva responsabilidad.

Garrido le ha dicho que se ha equivocado de Parlamento y la ha invitado a formular esta pregunta en el Congreso de los Diputados, porque plantea una "normativa intervencionista" que afecta a la legislación civil básica, que es competencia del Estado.

"La verdad es que lo tienen fácil con un Gobierno como el socialista", con el que "cualquier cosa es posible", también las leyes que Podemos proponga, como la aplicación de medidas coercitivas contra los propietarios de viviendas, "como si esto fuera esa Venezuela que tanto les gusta y que tanto han ayudado a construir", ha apuntado el presidente madrileño.

Ha recordado que las leyes que han aprobado en varias comunidades están recurridas ante el Tribunal Constitucional, "dando muestras del rigor jurídico que les caracteriza".

Garrido ha señalado que el PP no les va a seguir en ese "camino hacia ninguna parte".

Además, ha asegurado que la responsable de la subida de los precios del alquiler no es la Comunidad de Madrid, que concede más de 15.000 ayudas de hasta 2.400 euros para el pago mensual del alquiler.

Ha destacado asimismo que la Administración regional madrileña reduce las rentas a 7.500 inquilinos del parque público de vivienda y la Comunidad ha entregado el 200 por cien de las viviendas a las que se comprometió, mientras que el Ayuntamiento de Madrid se ha quedado en el 25 por ciento.

El presidente regional ha responsabilizado a Podemos de la subida de los precios del alquiler porque "han paralizado todos los desarrollos urbanísticos de la región".

Ha precisado que, desde que gobierna la formación morada, se han suprimido 68.000 viviendas en la región tanto en el norte como en los desarrollos del sureste, lo que ha descrito como "gran aportación" de Podemos "para que no suban los precios de la vivienda".

"¿Sabe quién lo ha visto claro? Sus líderes, que ya se compran las dachas fuera de la propia ciudad de Madrid porque aquí los precios de los alquileres se están poniendo por las nubes, pero todavía fuera de la ciudad de Madrid, parece que es posible que se lo compren, siempre y cuando sea a 600.000 euros", ha indicado.

Garrido ha recalcado que "Podemos no va bien y lo malo es que no lo pagan ustedes, sino todos los ciudadanos de la ciudad de Madrid que no merecen el Gobierno que tienen".