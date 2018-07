Sevilla se suma campaña de sensibilización contra los pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una campaña de información y sensibilización conjunta con Barcelona y Santiago de Compostela contra los pisos turísticos ilegales.

La acción en redes sociales, soportes publicitarios, vía pública y los puntos de información se dirigirá al turista para que no alquile pisos turísticos que no estén reglados, y a los sevillanos para que no hagan un uso ilegal de sus viviendas, ha informado hoy el Ayuntamiento.

La campaña se acompañará en Sevilla de la puesta en servicio de un buzón del Consorcio de Turismo para centralizar la recogida de quejas o sugerencias en relación con las viviendas turísticas.

"Sevilla no tiene el problema en los niveles de otras ciudades como Barcelona", ha explicado el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, quien, no obstante, ha sostenido que "hay que dar más pasos para evitar que el problema siga creciendo, fomentando una mayor participación e implicación ciudadana y alcanzando mayores niveles de sensibilización y concienciación tanto de los turistas como de los residentes".

La campaña #fairtourism contará con distintos mensajes orientados tanto al turista como al residente en la ciudad de Sevilla que se distribuirán a través de diferentes soportes.

Entre los mensajes figurarán algunos como: "Que esta cama esté disponible en internet no significa que sea legal" o "Que esta cama tenga 2.542 recomendaciones no significa que sea legal. Antes de reservar comprueba si tu alojamiento está en el registro turístico". La campaña se acompañará, además, de una acción de street marketing, que en el caso de Sevilla se desarrollará en la Plaza de San Francisco.