Siemens Gamesa pierde 339,3 millones con el impacto por el covid-19 de 56 millones

Siemens Gamesa perdió en su primer semestre fiscal (octubre-marzo) 339,3 millones de euros, frente a los 67 millones que ganó un año antes, según las cuentas del fabricante, en las que cifra en 56 millones el impacto "directo" de la crisis de la COVID-19 sólo en el segundo trimestre.

De cara a los próximos trimestres, la compañía espera un impacto directo similar o incluso mayor, debido al impacto de cierres de fábricas, que aún se mantiene en la India, y de la pérdida de eficiencia en los procesos productivos por tener que adaptarlos a las medidas de seguridad, ha explicado en rueda de prensa telemática el consejero delegado de la compañía, Markus Tacke.

A corto plazo, la pandemia ha provocado retrasos en la firma de contratos, aunque confían que estos no se perderán si no que se desplazaran a los siguientes trimestres, según Tacke, que ha subrayado que en la actualidad y tras el parón provocado por el coronavirus, todas las fábricas del grupo, salvo las de la India, están trabajando, aunque "no ha plena velocidad".

A los costes directos, habría que sumar costes indirectos por las complicaciones del negocio que genera el coronavirus, como la volatilidad de algunos mercados y sus divisas, dificultades logísticas o de movimiento de trabajadores, que aún no han cuantificado, según el ejecutivo.

En el primer semestre, los ingresos de Simens Gamesa bajaron el 9,6 %, hasta 4.204 millones, en tanto que su resultado bruto de explotación (ebitda) se contrajo el 98,3 % y se situó en 7 millones.

Sólo en el segundo trimestre (enero-marzo), la compañía perdió 165 millones, frente al beneficio de 49 millones de un año antes, y sus ventas bajaron el 7,7 %, hasta 2.204 millones.

La compleja situación ha intensificado los desafíos en el negocio onshore (tierra), fundamentalmente en el mercado indio y en la ejecución de varios proyectos en el norte de Europa, según Tacke, que ha subrayado que afrontan la crisis con una buena posición de liquidez, con líneas por importe de unos 4.000 millones, de los que sólo ha dispuesto 1.100 millones.

El 22 de abril, Siemens Gamesa retiró sus previsiones de resultados para 2020 ante la incertidumbre asociada a la COVID-19 y su impacto en mercados como India y el norte de Europa.

En enero, ya había rebajado sus guías financieras por los sobrecostes de 150 millones de euros en proyectos en Noruega, que le llevaron a cerrar el primer trimestre con pérdidas de 174 millones.

No obstante, a pesar de las circunstancias, las previsiones a largo plazo de la industria y de la propia compañía se mantienen sólidas, según Tacke, que ha subrayado que cerraron el semestre con una cartera de pedidos récord de 28.623 millones de euros, superior en el 21 % a la de un año antes.

En el acumulado del primer semestre fiscal, el fabricante de aerogeneradores firmó pedidos por valor de 6.830 millones, el 36 % más.

Sin embargo, sólo entre enero y marzo, los pedidos bajaron el 11 %, hasta 2.203 millones, reflejo de la volatilidad del mercado offshore (eólica marina) y el impacto de la Covid-19 en el cierre de contratos onshore, según las cuentas publicadas este miércoles.