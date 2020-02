Siemens Gamesa reforzará sistemas de control interno tras perder 174 millones

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markux Tacke, ha asegurado este martes que reforzarán el análisis de riesgos de los proyectos y su sistema de control interno para evitar que se repitan los resultados del primer trimestre, en el que perdió 174 millones de euros por sobrecostes en proyectos en Europa.

El pasado 30 de enero, el fabricante de aerogeneradores comunicó que entre octubre y diciembre de 2019 (su primer trimestre fiscal) perdió 174 millones de euros, frente a los 18 millones que ganó en el mismo periodo de 2018, debido, fundamentalmente, a costes materiales e imprevisibles de carácter excepcional de 150 millones de euros en proyectos en Europa (fundamentalmente Noruega).

Entonces, atribuyó dichos costes al mal estado de las rutas y a que la llegada anticipada del tiempo invernal retrasó sustancialmente la ejecución de los proyectos e impactó negativamente en la ventana de instalación.

Siemens Gamesa cerró el trimestre con unas ventas de 2.001 millones, inferiores en el 12 % a las de un año antes, y con una entrada de pedidos valorada en 4.628 millones, el 82 % más.

"No ha sido un trimestre fácil para Siemens Gamesa. Tenemos que reconocer que el desempeño financiero no ha sido el que esperábamos cuando fijamos los objetivos del año. Aunque se trate de un impacto puntual, que no esperamos que se repita en otros trimestres, ya estamos tomando medidas", ha señalado Tacke en un comunicado.

El ejecutivo ha afirmado, no obstante, que los resultados del primer trimestre del ejercicio fiscal de la compañía ponen de manifiesto "las oportunidades a largo plazo para la energía eólica y para Siemens Gamesa".

En su opinión, el sector presenta "un potencial inmenso" que están aprovechando con una intensa actividad comercial, lo que se ha traducido en una cartera de pedidos récord.

"Además, la adquisición de activos estratégicos de Senvion potenciará el negocio de servicios, que cuenta con unos márgenes mucho más elevados", ha subrayado Tacke.

Cuando avanzó sus cuentas trimestrales, la compañía revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para el ejercicio 2020 del resultado neto de explotación (EBIT) antes de PPA -proceso de asignación del precio de compra- y costes de integración y reestructuración.

Así, si inicialmente anunció un aumento de entre el 5,5 y el 7 %, ahora lo ha rebajado a entre el 4,5 y el 6 %.

En cuanto a la previsión de ventas para el ejercicio 2020, fijada en entre 10.200 y 10.600 millones, el fabricante subrayó que la cartera de pedidos cubre el 98 % de la parte media de la guía, 8 puntos porcentuales más que a 5 de noviembre de 2019.