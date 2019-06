Sordo (CCOO): La concentración bancaria ha supuesto una gran pérdida de empleo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado que la concentración bancaria y la revolución tecnológica ha supuesto una "expulsión significativa" del mercado de trabajo de empleados del sector financiero, aunque ha especificado que en los ERE acordados con los sindicatos se ha buscado el mayor beneficio.

El sector financiero ha eliminado 95.000 empleos desde 2008 en España, ya que ha habido una destrucción de 110.000 puestos de trabajo y se han incorporado en torno a 15.000 personas, ha dicho Sordo en el curso sobre finanzas sostenibles de la UIMP organizado por la APIE y el BBVA.

La concentración intensísima del sector bancario ha causado que grandes corporaciones ganen cuotas de mercado y ahora acometan reformas para transitar también hacia una revolución tecnológica que ha afectado al empleo del sector, ha reiterado.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) acordados en diferentes entidades financieras, el último en el Banco Santander, han sido con bajas incentivadas, "buscando las mejores condiciones posibles" y que fueran voluntarias, ha aclarado sin embargo.

"No he dicho que asumamos los despidos, intentamos que sean no traumáticos", ha incidido.

Sordo ha abogado por una prestación pública que compense futuras reducciones salariales o despidos y que podrían funcionar en empresas de cierto tamaño, un modelo ya implantado en Alemania.