Tailandia sale de la "lista negra" europea por los avances contra la pesca ilegal

La Comisión Europea (CE) ha sacado a Tailandia de la lista negra de países que no combaten la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, tras los progresos realizados en los últimos años en ese ámbito, informó hoy el Ejecutivo comunitario.

El país asiático ya ha resuelto "las lagunas jurídicas y administrativas" pendientes, que habían motivado en abril de 2015 la presentación de la "tarjeta amarilla".

La CE ha dado así marcha atrás en el proceso que podría haber llevado a una prohibición total de las importaciones en la Unión de los productos procedentes de la pesca tailandesa.

El comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, recordó que la pesca ilegal no solo perjudica a las poblaciones de peces sino también a las personas que viven del mar.

"Me complace que hoy tengamos un nuevo socio comprometido con esa lucha", dijo.

En los últimos años la CE y Tailandia han cooperado y dialogado para resolver los problemas pesqueros existentes.

En particular, Tailandia modificó su marco jurídico para ajustarse a las disposiciones del Derecho internacional del Mar y reforzar el cumplimiento de sus obligaciones como estado de abanderamiento, portuario, costero y de mercado, y estableció un régimen de sanciones disuasorio.

Además, el país reforzó los mecanismos de control de su flota pesquera nacional y mejoró sus sistemas de vigilancia, control y supervisión.

Según Bruselas, con esas medidas las autoridades tailandesas disponen de todas las políticas necesarias para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.