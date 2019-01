Los taxistas mantienen el paro indefinido en Madrid tras una reunión "decepcionante" con el presidente Garrido

El sector del taxi ha comenzado a las seis de la mañana un parón indefinido, que coincide con la celebración de la feria del turismo FITUR en IFEMA, uno de los grandes encuentros anuales de la ciudad. Siguen así la estela marcada por las movilizaciones en Barcelona, que reclaman la regulación con los VTC y empresas como Cabify o Uber.

Para hacer oír sus reivindicaciones, los taxistas madrileños se han apostado en grandes estaciones ferroviarias como Atocha, en el aeropuerto Adolfo Suarez y el recinto ferial IFEMA. A partir de las 12 de la mañana la movilización se desplazó a la Puerta de Sol, donde tenían previsto permanecer hasta las dos de la tarde. En estos puntos, según aseguran voces dentro del gremio del taxis, han dispuesto servicios mínimos: 100 eurotaxis dispuestos en zonas sensibles de la ciudad como hospitales, sobre todo para atender a personas con movilidad reducida.

Los agentes de Policía Nacional y Municipal, así como también los servicios sanitarios, permanecían desde primera hora en la estación de Atocha para evitar incidentes. A muchos conductores de VTC se les pedía la documentación, y los propios taxistas pedían que se multara a aquellos que no llevaran la nota de su hoja de ruta del servicio.

Policia Nacional identifica a un trabajador de una empresa VTC

Una reunión "decepcionante"

La reunión de este lunes por la mañana entre los representantes del sector con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, no ha desbloqueado el problema. Tras un encuentro "decepcionante", los taxistas han decidido continuar con los paros "indefinidos, hasta nueva orden".

No obstante, el presidente regional les ha emplazado a mantener un nuevo encuentro esta misma tarde con el fin de que ambas partes intenten consensuar un borrador de normativa, como informa Europa Press.

"Yo creo que hay una posibilidad de solución. Nosotros proponemos que se regule la captación de clientes", ha asegurado Garrido. El presidente regional ha apuntado a que el tiempo de precontratación de regule en cada ayuntamiento "porque no es lo mismo la problemática en la ciudad de Madrid que en la Sierra Norte, donde no hay licencias de taxis".

Entre los conductores la palabra que más se escucha es "trabajo". Muchos de ellos comentan al eldiario.es que para ellos la mejor noticia sería que "cuando volvamos a casa o estemos en la próxima movilización no digan que volvemos a los coches y al trabajo".

"El ministro De la Serna [del Gobierno del PP] no lo reguló porque ahora está en plantilla de Cabify, y ahora nadie quiere hacer la regulación porque hay mucho dinero de por medio", comenta David, taxista de 46 años, que recuerda el objetivo de las protestas: conseguir que se respete la relación de una licencia VTC por cada 30 taxis, ya que según el gremio las empresas VTC cuentan con "más de 6.500 licencias".

Garrido ha explicado también que mañana tendrán una reunión con los representantes de las VTC y ha asegurado que confía en que este tema esté solucionado en "unas semanas".

Principales afectados

Las principales empresas de VTC en España, Cabify y Uber avisaban esta mañana a sus usuarios que muchos coches no llegan a Atocha, IFEMA y Aeropuerto, de acuerdo con el relato de varios usuarios.

Nadie me quería llevar a Atocha esta mañana @Uber_ES @cabify_espana, lo que comprendo perfectamente, el día que empiecen a trabajar los taxistas de Madrid y BCN se merecen una huelga de usuarios, NADIE cogiendo un TAXI, siempre los mismos de rehenes #HastaElMoño — Carolina (@Carolin12123414) 21 de enero de 2019

Para viajeros del AVE, como Francisco, que venía a Madrid desde Sevilla, la movilización de los taxistas puede ser contraproducente: "Nunca he querido coger Uber o Cabify, pero hoy he tenido descargar las 'apps' porque no hay un servicio mínimo al usuario. Uber y Cabify son los que hoy están ganando", lamentaba esta mañana a la salida de la estación.

La Confederación Empresarial de Madrid realizó un comunicado instando a los taxista aplazar el paro indefinido para después de la de la Feria del Turismo, y así minimizar el impacto negativo que pudiera generar.

Por otro lado, UATAE ( Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores) apoya el la convocatoria del paro, como reza un comunicado del pasado jueves 17 de enero. "Empresas como Cabify o Uber hacen caja a costa de la falta de regulación de un sector que se ha excedido en sus competencias tradicionales y que amenaza con una competencia desleal a costa de los trabajadores del taxi", explica el texto del comunicado de UATAE.