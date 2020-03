Telepizza y Rodilla ofrecen desde hoy menús escolares en Madrid

Las cadenas de hostelería de Telepizza y Rodilla ofrecen desde el mediodía de este miércoles menús escolares a 11.500 niños de familias vulnerables de la Comunidad de Madrid, una iniciativa autorizada por el Ministerio de Sanidad que ha despertado críticas de la oposición por la calidad nutritiva de la comida.

El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, ha señalado este miércoles que la Comunidad lo intentó "todo" para ofrecer este servicio de comidas a los niños con becas de comedor cuyas familias perciben la renta mínima de inserción.

En declaraciones remitidas a la prensa, Ossorio explica que se pidió ayuda "a los ayuntamientos, a las empresas de logística, a los grandes supermercados, empresas de catering, de restauración" pero que la emergencia por el virus provocó que "ninguna de esas soluciones sirviera".

Por ello se cerró un acuerdo con ambas cadenas que tienen un total de 118 establecimientos en todo el territorio, ofreciendo un "menú variado que todos los días cambiará , equilibrado". Para acceder a este menú únicamente deberán presentar el carnet de identidad o el libro de familia.

El menú cerrado de Telepizza se compone de una bebida y un plato principal que cambiará todos los días: ensalada, "wraps", pizza, hamburguesa y pasta.

El de Rodilla consta de sándwiches calientes de jamón y queso, ensalada mediterránea, sándwiches fríos, focaccias y bocadillos artesanos, complementados con croquetas, fruta o yogures, patatas fritas sin gluten y menos de 720 kilocalorías, según la compañía.

Más Madrid ha afeado este acuerdo tras "el despido de las profesionales de los comedores escolares", ha señalado que los menús no forman parte de una dieta equilibrada y ha denunciado que la cobertura no está asegurada porque el 75 % de los municipios de la región no cuentan con ninguno de estos dos establecimientos".