Tellado cuestiona que se pongan camisetas de Alcoa y de las térmicas no

El secretario general del PP de Galicia, Miguel Tellado, ha pedido hoy la defensa del empleo industrial en su conjunto porque no se puede ir a la dicotomía, como hacen algunos, ha dicho, de poner la camiseta de Alcoa pero no de otras empresas como las térmicas, centrales por las que no ve esa apuesta.

Tellado ha reaccionado así después de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, afirmase que prevé el cierre en junio de 2020 de nueve de las catorce centrales térmicas de España, entre las que se encuentra la ubicada en Meirama (A Coruña), mientras que las cinco restantes, entre las que se incluye la de As Pontes, tampoco "seguirán activas más allá de 2030".

Miguel Tellado ha pedido no "poner en peligro" puestos de trabajo y ha lamentado el "efecto negativo" de anuncios de este tipo para con las electrointensivas, aparte del perjuicio para el conjunto de los consumidores.

Ha aconsejado, por tanto, responsabilidad, rigor, seriedad y actuar con mayor prudencia.

Esto supone, ha remarcado, poner fin a toda postura "irresponsable" e "insensata".

Por último, ha urgido el respaldo a la continuidad de estas y de todas las empresas, así como a generar certidumbre.