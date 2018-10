Teresa Ribera prevé que el Congreso valide el decreto-ley de bono social en las próximas semanas

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha estimado hoy que el Congreso convalidará en las próximas semanas el real decreto-ley que amplía la cobertura del bono social y elimina los impuestos a la electricidad para reducir la factura de la luz.

"Lo razonable es que este decreto-ley sea convalidado en el Congreso en las próximas semanas. Y quien no esté dispuesto a convalidarlo, que explique que es lo que le molesta o que es lo que no le gusta de lo que incluye este decreto-ley", ha dicho Ribera en una entrevista en RNE.

Ha asegurado, además, que tanto el Gobierno como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tendrán que vigilar "muy de cerca" cómo las eléctricas repercuten en la factura de la luz la supresión del impuesto a la generación.

"No me parece que sea razonable pensar que las eléctricas no son conscientes de que todo el mundo va a tener los ojos encima de ellas y que esto habrá que vigilarlo muy de cerca, también a través de las autoridades competentes en la vigilancia del comportamiento del mercado eléctrico y de traslación de precios, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia", ha añadido.

El real-decreto ley, aprobado el pasado viernes por el Gobierno, suspende por un periodo de seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 % e introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde" en la generación eléctrica.