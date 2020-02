Tesla da marcha atrás en Wall Street y cae un 20 % tras fuerte acelerón

La firma de automóviles eléctricos de lujo Tesla dio marcha atrás este miércoles en Wall Street y su valor llegó a caer cerca del 20 % después de seis sesiones consecutivas acelerando, en las que sus acciones se dispararon casi un 60 % y rozaron los 1.000 dólares por acción ayer martes.

Dos horas antes del cierre de la Bolsa de Nueva York, la firma fundada por el polémico empresario Elon Musk cedía un 18,67 %, su mayor caída en unos seis años, y restaba más de 165 dólares por título, hasta los 721,57, lastrando al grupo de tecnológicas del Nasdaq.

En seis días de cotización, Tesla subió más de un 59 % tras presentar sus resultados financieros y aumentó su capitalización unos 59.000 millones de dólares, el equivalente de General Motors, Ford y Fiat-Chrysler, según indicó en una nota el analista Juan José del Valle, de la firma Rentamarkets.

La automovilística había más que doblado su precio por acción desde el comienzo de 2020 y los analistas de las principales casas habían subido el precio objetivo de la compañía entre las fuertes expectativas por su automóvil híbrido Y, su Cybertruck y su impulso de la producción en China.

No obstante, analistas como Del Valle ya auguraban esta mañana, viendo un descenso en la preapertura del mercado, que el "sentimiento FOMO ("Fear Of Missing Out")", ese "miedo a perderse algo", era "excesivo" debido al cierre temporal de su fábrica en Shanghái y a indicadores técnicos que mostraban una "excesiva sobrecompra".

La tecnológica señaló la semana pasada que "2019 fue un punto de inflexión para Tesla": redujo sus pérdidas un 27 % en 2019, hasta 775 millones de dólares, y en cambio aumentó sus ingresos un 14,5 %, hasta 24.578 millones, de los cuales la mayor parte procedieron de la venta de automóviles.

Es habitual que una firma que ha superado las expectativas de los analistas suba en bolsa los días posteriores, pero los analistas estaban sorprendidos, teniendo en cuenta que Tesla todavía no tiene beneficios anuales pese a haber saneado sus cuentas en los últimos años.