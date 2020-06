Toni Roldán defiende que no se deben sostener ERTE que acabarán en despido

El director del Centro de Política Económica de Esade (EsadeEcpol), Toni Roldán, cree que no se puede mantener la opción del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en los casos en los que van a acabar en despidos, según explica en una entrevista a Efe.

“Los ERTE se deben extender más tiempo porque va a haber un periodo de recuperación en el que las empresas tendrán muchos problemas, ya que han acumulado mucha deuda. Pero habrá un momento, y sobre todo en algunos sectores, en el que no tiene mucho sentido que los que pagamos impuestos sostengamos unos ERTES que al final van a acabar en despidos. Tomar esa decisión también es importante”, subraya.

Roldán, que acaba de publicar el libro “La economía española en tiempos de pandemia”, elaborado en colaboración con Fedea y Nada es Gratis, considera que los ERTE son la medida “más importante” que se ha tomado en esta crisis y que ha permitido a las empresas adaptarse a una situación de emergencia, si bien advierte de que hay sectores que probablemente estarán estructuralmente afectados durante más tiempo, como el turismo.

Por ello considera que hay que permitir a trabajadores de esos sectores que se muevan a otros “que puedan emerger” si se prevé un problema estructuctural. En este contexto, el director de EsadeEcpol asegura que se podrían “matizar” algunas cuestiones de la última legislación laboral, pero que “no tiene sentido” volver al “régimen anterior”.

“Precisamente son medidas de flexibilidad combinadas con medidas de protección lo que necesitamos y hay que mirar al futuro, no mirar al pasado. No creo que llegue a ninguna parte volver al modelo laboral que nos tenía en un 25-30 % de paro”, explica.

En relación con el ingreso mínimo vital aprobado ayer en el Congreso, Roldán afirma que es una medida “muy útil para reducir la pobreza severa” pero no una ayuda “de emergencia”, ya que expertos que han estudiado el tema calculan que se tardan entre dos y cuatro meses en recibir y en España ha habido un “colapso administrativo”.

“En un capítulo del libro proponemos una ayuda temporal cuasi universal y después un impuesto al año siguiente para que se pagara en proporción a lo que ha caído tu renta en ese año. Si ha caído tu renta no tendrías que pagarlo, si no ha caído tendrías que pagarlo. De esa manera podrías haber agilizado más y ya podría tener el dinero mucha gente que todavía no lo ha recibido a pesar de que tenía derecho a recibirlo hace más de dos meses o tres”, señala.

Respecto a los pasos que debería tomar el país, apunta que “hay que seguir manteniendo y sosteniendo la economía” mientras todavía exista riesgo de pandemia, si bien hay que “avanzar a la máxima velocidad y con la máxima transparencia” en los mecanismos que nos permitan vivir en una “economía de bajo contacto”, ya que considera que la situación “va a durar un tiempo”.

“O tienes la logística, la infraestructura, la tecnología, la capacidad de aislar, de identificar, de acceder a datos de manera muy avanzada, o vas a sufrir más económicamente”, sentencia.

Roldán coincide con las previsiones del Banco de España y prevé una recuperación “más lenta”, que implicaría que el país no volverá a los niveles anteriores a la crisis hasta 2023, ya que a su juicio va a ser “difícil” controlar la pandemia.

“España ya venía de una fragilidad importante respecto al tratamiento de la pandemia porque tenemos sectores muy expuestos al virus como son el turismo. Tenemos un porcentaje de pymes muy pequeñas con poca capacidad de financiación”, sostiene.

Por otra parte, considera que la clave en los próximos meses es “no dar una señal al mundo de que somos un gobierno poco confiable”.

Es “esencial” proyectar “credibilidad” hacia los inversores que están financiando la deuda española. “La polarización es una muy mala señal también respecto a las dimensiones económicas”, concluye.