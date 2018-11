Tony Blair aconseja a empresarios mexicanos ser "activos" en temas políticos

El ex primer ministro británico Tony Blair instó hoy a los empresarios mexicanos a ser "activos" y "propositivos" en temas políticos y con el Gobierno, pensando siempre en el "interés público".

"Mi consejo sería que sean activos porque no hay opción más que mantenerse activos. Hay mucho que el Gobierno puede hacer que incidirá en sus negocios si ustedes no tienen voz. Es fundamental que sean propositivos con las soluciones, y no solo exijan", apuntó Blair en una conferencia en Ciudad de México.

En el Encuentro Empresarial 2018, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el que fuera jefe del Ejecutivo del Reino Unido de 1997 a 2007 y líder del laborismo británico los animó a defender sus posiciones pero hablando "por el interés público".

"Esto es muy importante, si se siente que el Gobierno hace algo que va al contrario del interés empresarial", deben hacerse respetar, aseguró.

Disentir, recordó, es propio de la democracia.

El próximo 1 de diciembre el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador asumirá la Presidencia de México y antes de su investidura ha tenido ya algunos encontronazos con el empresariado.

Especialmente luego de su decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, un proyecto multimillonario, tras celebrar una consulta ciudadana con muy poca participación.

"No solo representan a su empresa, sino al interés del país, y hay que hablar" porque es "mejor perder la batalla que dejar que suceda", les dijo este viernes Blair a los empresarios en su ponencia "El líder y su responsabilidad ante el bien común".

Cuestionado por el moderador sobre la utilidad de los referéndums, Blair recalcó que no es "fanático" de ellos, especialmente por la decisión mediante consulta ciudadana del "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el ex primer ministro dijo "entender" parte de sus posicionamientos, por ejemplo al querer cambiar ciertas políticas comerciales con China o México.

No obstante, deseó que el republicano no denueste la importante relación con América Latina o con sus aliados europeos.

"Querría ver un énfasis mayor en cuanto al liderazgo de Estados Unidos en la importancia de construir y valorar estas alianzas" y la multilateralidad, apuntó Blair.

Finalmente, opinó sobre el fenómeno migratorio a raíz de las distintas caravanas que recorren estos días México para llegar a Estados Unidos.

Señalando los beneficios de la migración, consideró que para que sea mejor aceptada se debe "contar con reglas y estructuras necesarias para que la gente entienda que hay migración y puede ser algo positivo".

Con el título "¡A participar! El necesario e impostergable compromiso de la sociedad civil", este encuentro empresarial cuenta con la presencia de figuras de talla internacional como Blair o el ex secretario general de la OTAN y exministro español Javier Solana.

La Coparmex es un organismo empresarial independiente que reúne más de 36.000 empresarios que representan 30 % del PIB y generan más de 4,8 millones de empleos formales en todo México.