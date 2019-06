Turespaña se anticipa al brexit y lanza una campaña en Reino Unido vía móvil

Turespaña se anticipa a una futura situación de salida del Reino Unido de la Unión Europea o "brexit" y ha lanzado este martes una campaña en este país, el principal mercado emisor, para promocionar por redes sociales y vía móviles la oferta turística española.

La presidenta de Turespaña, Isabel Oliver, destaca en una nota que el objetivo de esta campaña es "evitar la desinformación" en el principal mercado emisor y "transmitir" a los ciudadanos británicos que España "está preparada para recibirles igual que hasta ahora y ofrecerles una oferta variada, sostenible y de calidad".

El formato publicitario, informa Turespaña, son los vídeos breves, localizados en Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, adaptados a cada red social y con el móvil como canal.

El público objetivo de la campaña denominada "We have Spain in common" (Tenemos España en común) son las familias con hijos, los jóvenes que viajan en grupo de amigos y los de mayor edad.