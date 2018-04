Turespaña invierte 2 millones en una nueva campaña de promoción internacional

Turespaña, organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha lanzado hoy 'Spain in 10 seconds', una nueva campaña de promoción turística protagonizada por diversas personalidades españolas relacionadas con la cultura, cine, moda, deporte y gastronomía.

La campaña se desarrollará en redes sociales y medios digitales de quince países y cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, ha informado hoy Turespaña en un comunicado.

El primero de una docena de embajadores que participará en la campaña es el psiquiatra Luis Rojas Marcos, al que seguirán, durante la semana, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y la jugadora de bádminton Carolina Marín.

El resto de las personalidades, que expresarán sus recomendaciones personales y motivaciones para visitar España, se irá desvelando poco a poco a lo largo de abril y mayo.

Cada uno mostrará, desde su enfoque personal, sus experiencias y destinos preferidos de la geografía española a través de vídeos cortos en formato autofoto o 'selfie'.

El público objetivo al que se dirige esta nueva campaña es el segmento de turistas caracterizado por su alta propensión al gasto en el destino al que viaja y con un elevado índice de afinidad por las actividades más experienciales.

Se trata además de un gran catalizador para desestacionalizar la demanda turística, ha añadido Turespaña en su nota.

La campaña se basa en una estrategia de segmentación por perfiles de interés que permite llegar a los turistas en función de su lugar de origen, sus motivaciones a la hora de viajar y su afinidad con cada una de las celebridades.

'Spain in 10 seconds' complementa y refuerza la campaña lanzada en 2017 'Spain is part of you', "que supuso un innovador cambio en la estrategia de 'marketing' de Turespaña, sustituyendo un enfoque de oferta por uno de demanda en el que se sitúa al turista en el centro de la acción", ha explicado la entidad.