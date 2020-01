Turoperadores europeos piden calma ante la "remota" amenaza de coronavirus en la UE

Madrid, 29 ene (EFECOM)- La Asociación Europea de Turoperadores (ETOA) ha llamado a la calma a sus agencias asociadas explicando que el brote de coronavirus de China de momento se mantiene como una amenaza "remota" para viajeros en Europa.

En un comunicado remitido a sus más de 1.100 asociados -que son tanto minoristas, como intermediarios y mayoristas, y facturan en torno a 12.000 millones de euros anuales-, el consejero delegado de ETOA, Tom Jenkins, apunta que en Europa se han tomado precauciones, incluidas medidas en aeropuertos y campañas de información.

"Las autoridades chinas han sido rápidas en subrayar el problema y están aportando actualizaciones diarias de la situación", que el presidente Xi Jinping ha abordado como una "crisis nacional", explica Jenkins en el escrito al que ha tenido acceso Efe.

Así, aunque la población China se traslada ahora mucho más que en 2002, cuando se extendió el síndrome respiratorio agudo y grave (SARS), muy relacionado con el coronavirus, el país asiático está "mucho más preparado" y ha implantado "rigurosas medidas para frenar su expansión".

"El SARS se expandió porque la gente no estaba al corriente de la infección y consecuentemente no sabían que viajaban desde un área afectada", añade Jenkins, quien afirma que "este no es el caso de 2020".

Por todo ello, el dirigente de la ETOA, con sede en Londres, ha pedido cautela y ha recordado que "los daños colaterales del miedo" que provocó hace 18 años el virus SARS, contraído por unas 8.000 personas (de las que murió el 10 %), se cifraron entre los 27.000 y 90.000 millones de euros.