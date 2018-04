Los países de la UE aprueban un mandato para negociar el acuerdo de pesca con Marruecos

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) aprobaron hoy en Luxemburgo el mandato para que la Comisión Europea (CE) negocie un nuevo acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos.

La decisión, que contó con el voto a favor de todos los Estados miembros excepto el Reino Unido y Suecia, que se abstuvieron, autoriza al Ejecutivo comunitario a iniciar las negociaciones para renovar el acuerdo pesquero vigente y que expira el próximo 14 de julio.

La CE ya recibió el pasado mes de febrero un mandato para renovar el pacto firmado en 2013.

Sin embargo, tuvo que ser modificado debido a la sentencia posterior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que autorizó el acuerdo siempre y cuando este se aplique únicamente a aguas marroquíes y no a aguas saharauis.

La ministra española de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina, aseguró hoy a su llegada a la reunión de ministros europeos del ramo que el nuevo acuerdo "respetará la sentencia del TJUE".

"El mandato está adaptado a la sentencia del TJUE y las negociaciones tendrán muy presente la aplicación de la sentencia, y desde ese punto de vista se ha modificado", agregó.

Tejerina recordó que no se trata de una prórroga del protocolo de pesca actual, sino de "negociar un nuevo acuerdo" que tendrá en cuenta dicha sentencia.

Está previsto que las negociaciones de la Comisión Europea (CE) con Marruecos para conseguir este nuevo pacto comiencen el próximo 18 de abril.

"Trabajaremos con la Comisión y tenemos unas excelentes relaciones con Marruecos para que este asunto no se demore, de tal manera que, terminada la vigencia del contrato actual el 14 de julio, tengamos un nuevo acuerdo", señaló la ministra al respecto.

Sin embargo, Tejerina no quiso comentar cómo se pretende adaptar el nuevo acuerdo a la sentencia teniendo en cuenta que las flotas europeas pescan actualmente en aguas saharauis y que Marruecos ha advertido de que no firmará ningún acuerdo con la UE que no incluya al Sáhara Occidental, tal y como exige el TJUE.

Según las cifras comunitarias, sólo las capturas efectuadas en esa zona de pesca representan más del 90 % del total de la pesca realizada por buques europeos en el marco del protocolo firmado en 2013.

"Lo primero que está haciendo la CE es analizar en profundidad la sentencia (...) La UE por definición se basa en el cumplimiento de la norma y en el cumplimiento de lo que dictan los tribunales", agregó.

Fuentes diplomáticas aseguraron a Efe que los barcos españoles no tendrán ningún problema en faenar hasta que expire el acuerdo actual e informaron de que lo que ocurra después de esa fecha dependerá del desarrollo de las negociaciones en los próximos meses.