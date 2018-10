La UE cometió menos errores al gastar su presupuesto en 2017, según los auditores

La Unión Europea (UE) cometió en 2017 menos errores que en los años previos a la hora de utilizar su presupuesto dado que redujo al 2,4 % el volumen de fondos que abonó sin deber, según la auditoría publicada hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo.

Los auditores destacaron que las irregularidades en los gastos comunitarios siguieron reduciéndose, frente al 3,1 % registrado en 2016 y el 3,8 % de 2015, pero subrayaron que buena parte de los errores podrían haberse evitado porque se disponía de información suficiente para ello.

La mayor parte de los fallos se produjeron en los pagos que se abonan a los beneficiarios para reembolsar gastos que han efectuado previamente, dónde el margen de error ascendió al 3,7 %.

Es el caso de los pagos que se efectúan con cargo a las partidas de desarrollo rural y cohesión, las más relevantes del presupuesto, pero también en investigación, planes de formación o ayuda al desarrollo.

Por el contrario, en los pagos que se realizan cuando el beneficiario cumple ciertos requisitos, como las ayudas directas a los agricultores, el margen de error se situó por debajo del umbral del 2 % a partir del cual se considera que existen irregularidades.

En los ingresos el Tribunal de Cuentas no detectó errores.

"Por tanto, el Tribunal llega a la conclusión de que el error no es generalizado y de que, a excepción del reembolso de los gastos, los pagos de 2017 fueron legales y regulares", señalaron los auditores en su informe.

Así las cosas, el Tribunal aprobó las cuentas por considerar que dan una imagen fiel de las finanzas comunitarias, pero "con reservas" debido a estos errores.

Los auditores precisaron que estos fallos no se deben a fraude, ineficacia o despilfarro, sino que son una estimación de los fondos que no tendrían que haberse abonado al no haberse usado con arreglo a las normas.

En este sentido, añadieron que detectaron 13 casos de presunto fraude en las 700 operaciones auditadas y los remitieron a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude.

El gasto de la UE en 2017 ascendió a 137.400 millones de euros, es decir, unos 270 euros por ciudadano, lo que equivale aproximadamente al 1 % de la renta nacional bruta de los Veintiocho.

Por otro lado, el Tribunal señaló que los compromisos pendientes de pago alcanzaron un nuevo máximo de 267.300 millones.

Este es dinero que la UE se comprometió a desembolsar en el periodo 2014-2020 y que aún no ha sido abonado, por lo que requerirá financiación de los Estados miembros en el futuro.

Los auditores consideran que la acumulación de pagos atrasados debe ser una prioridad a la hora de planificar el próximo presupuesto 2021-2027.

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución de auditoría independiente de la UE y cada año controla el presupuesto, cuya ejecución depende sobre todo de la Comisión Europea y otras instituciones, pero se comparte con los Estados miembros en dos tercios del gasto.