La UE confía en poder evitar la disputa comercial con EEUU por el acero

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo hoy que aún espera que la Unión Europea quede excluida de los aranceles que Estados Unidos pretende imponer al comercio de acero y aluminio para poder evitar una guerra comercial que no beneficia "a ninguna de las partes".

"Aún esperamos que la UE quede excluida de esto. Esperamos convencer al Gobierno estadounidense de que esta medida no es la forma adecuada de proceder", señaló la comisaria sueca, quien afirmó que mantienen "la esperanza de poder evitar una disputa comercial mayor que no interesa a ninguna de las partes".

Malmström compareció ante la prensa para informar del debate entre los comisarios europeos sobre la respuesta que prepara Bruselas para responder al anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que firmará durante esta semana aranceles del 25 % al acero y el 10 % al aluminio de varios países.

La comisaria de Comercio volvió a expresar las "serias dudas" que tiene la UE sobre la justificación que plantea la Casa Blanca para imponer estos aranceles, basada en motivos de "seguridad nacional".

"Tenemos serias dudas sobre esa motivación, porque no acabamos de entender cómo la UE, aliada y amiga en la OTAN de EEUU, puede suponer una amenaza a la seguridad nacional. Nos parece una afirmación profundamente injusta", dijo Malmström.

La comisaria agregó que el problema de la exceso de capacidad que afecta a este sector deben abordarse "colaborando" y "yendo al origen del problema", no "replegándose al proteccionismo".

"La Comisión Europea (CE) y los Estados miembros mantenemos un diálogo intenso con nuestros socios estadounidenses, lo hacemos desde hace mucho tiempo, para intentar explicarles cuál es la situación y pedir a Washington que la reconsidere", dijo.

Los comisarios europeos respaldaron la propuesta del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, que prometió el pasado viernes una respuesta "firme y proporcionada" para proteger el mercado, industria y trabajadores europeos.

Malmström mencionó las tres líneas de actuación que prepara la CE para responder a los aranceles estadounidenses y explicó que la lista de productos estadounidenses que se verán afectados por la reacción europea será distribuida "en breve", si bien primero se debatirá por los Estados miembros y después se hará pública.

Entre los productos alimentarios afectados, Malmström confirmó que en la lista estarán el whisky de tipo "bourbon", que se produce originariamente en Kentucky, la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

"Sé que esto es una promesa electoral del presidente y ha dicho con mucha insistencia que así lo hará. Confío de verdad que esto no suceda, porque una disputa comercial no tiene ganadores. Si no sucede podemos trabajar juntos y con otros aliados en el problema fundamental que es el exceso de capacidad", concluyó la comisaria.

Los desacuerdos de Trump con círculo más cercano se cobraron ayer un nuevo abandono en la cúpula de la Casa Blanca tras la dimisión del principal asesor económico del presidente, Gary Cohn, a quien el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, calificó hoy como "un interlocutor sólido y constructivo" de la UE con una "visión consistente en asuntos económicos".