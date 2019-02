UPN censura "cuchilladas" en el debate político y defiende la legitimidad de Sánchez, pero rechaza PGE

Así, durante su portavoz en el Congreso, Iñigo Alli, ha querido iniciar su intervención en el debate de totalidad ante el Pleno de la Cámara asegurando que considera que considera a Sánchez un presidente "legítimo" por haber hecho uso de un instrumento recogido en la Constitución, como es la moción de censura, pero le ha transmitido que considera "agotada" la legislatura.

"Se ha olvidado que es un Gobierno con 84 diputados, la única argamasa que le une es la expulsión del Gobierno anterior y lo que exige la sociedad del siglo XXI no es expulsar, ni gritar ni insultar, ni los cuchilladas y navajazos dialécticos que está habiendo", ha dicho.

Alli ha justificado la no presentación de enmienda a la totalidad, pese a su apoyo a las mismas, porque las cuentas del Gobierno de Sánchez "traen lo que UPN ha exigido al Gobierno anterior", en materia de recuperación de partidas a la dependencia, la asistencia a problemas de salud mental, aumento de becas escolares o prestaciones a parados de larga duración.

Sin embargo, ha justificado su apoyo a la devolución de los Presupuestos por el "decalaje" entre ingresos y gastos en las cuentas, la subida de impuestos ante la "previsible desaceleración" y la falta de ejecución de partidas del anterior Presupuesto de 2018.

MONTERO LE RECUERDA SU INTERVENCIÓN EL AÑO PASADO

Por su parte, la ministra ha agradecido su "lealtad con el presidente", si bien no comparte su "giro" final sobre el no apoyo a las cuentas, ya que cree que esta postura está influida en "el color político" de las cuentas y de que el que defiende el Presupuesto es un Gobierno socialista y no del PP.

Así, le ha recordado que hace un año, con Rajoy en el Gobierno, cargó contra aquellos grupos que llegaban al debate presupuestario "con el 'no' por delante" y que la sociedad no entendía que hubiera fuerzas políticas que adoptaran esa postura.

"Nadie va a entender que vote en contra", le ha afeado la titular de Hacienda, que cree que Alli "se escuda en la ejecución" del anterior Presupuesto "como se podría escudar en cualquier" otra cuestión, teniendo en cuenta que, en siete meses de Gobierno, se han ejecutado siete de cada diez euros.