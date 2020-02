UUAA insta a tipificar como delito pagar por debajo del coste de producción

El secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, ha instado este miércoles a tipificar como delito pagar por debajo del coste de producción a agricultores y ganaderos, por lo que ha urgido a convocar una mesa de negociación con la Xunta la próxima semana porque "tiene competencias exclusivas" en este ámbito.

"Abaratar la producción de un litro de leche o un kilo de carne influye", ha ejemplificado, así como "no tener una plantación de eucaliptos en tierras agrarias, 600.000 hectáreas abandonadas producto del fuego e influye que el jabalí no cause 15 millones de euros de daños todos los años en las cosechas cuando la Xunta solo asume pagarnos el 10 % de los daños".

Además, García ha subrayado que también implica que en la mesa con la Xunta se puedan determinar los costes de producción en Galicia, que son diferentes a los del resto del Estado.

Así, ha citado, producir un kilo uva en la Ribeira Sacra es distinto a hacerlo en la Mancha, un litro de leche en la montaña de Lugo es distinto que en un cebadero catalán.

El sindicalista demanda observatorios de precios y costes en Galicia porque "se dan circunstancias para que el Tribunal de Defensa de la Competencia y la distribución e industria no impongan la situación de la que llevamos siendo cautivos durante mucho tiempo".

Alrededor de trescientos agricultores y ganaderos, según cálculos de la Policía local, se han concentrado esta mañana convocados por UUAA ante la Delegación del Gobierno en Galicia, donde el delegado Javier Losada ha recibido a sus representantes para abordar sus reclamaciones.

El motivo de esta concentración es dar continuidad a las movilizaciones que se están desarrollando a nivel nacional, tras las que echan en falta en las negociaciones en Madrid una mesa ganadera.

En Galicia empezaron el pasado día 28 en Santiago, donde pusieron de manifiesto que en la renta de agricultores y ganaderos "son muy importantes los costes de producción".

"El problema del agricultor es de márgenes comerciales", pues lo que paga el consumidor se reparte a lo largo de la cadena de "forma muy desigual con intermediarios que cobran tres o cuatro veces lo que se le paga al agricultor sin apenas aportar valor añadido".

De esta forma, el intermediario que compra un kilo de patatas a 12 céntimos y lo vende a 1,20 euros, aparte del transporte, "no pone absolutamente nada".

En el caso del sector ganadero, el problema es distinto, se utilizan fundamentalmente la leche y el pollo como "productos reclamo donde la distribución no quiere ganar dinero con esos productos sino engañar al ama de casa".

"Los céntimos que ahorra en el kilo de pollo o el litro de leche los termina multiplicando por euros en el resto del carro de la compra", añade.

Por ello, UUAA no persigue códigos de buenas prácticas que "ni distribución ni industria cumplieron y siguen con las mismas prácticas, sino la tipificación del delito".

En definitiva, proponen "que los precios se construyan de abajo arriba, partiendo de lo que cuesta producir más el margen de beneficio", porque los agricultores y ganaderos "no son una ONG".

La solución a esta problemática es "urgente", ha continuado, porque en unos 10 o 15 días "tenemos que tener un real decreto que obligue a la industria y distribución a cumplir estos parámetros" y, en relación al precio de la leche, antes del 31 de marzo tienen que estar firmados los nuevos contratos, por lo que reclaman también la figura de un mediador.

Roberto García se ha dirigido a la ciudadanía para pedirle su colaboración y ha citado el respaldo del Gobierno y de la Xunta, a los que ha pedido "aparte de solidaridad, que gobiernen y legislen".

"Tenemos la voluntad decidida de continuar adelante, para tiempos peores tenemos los tractores", ha zanjado".