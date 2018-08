Estados Unidos confía en que haya un "avance" en la negociación del Tlcan en los próximos días

Lighthizer señaló esta posibilidad en un encuentro del Ejecutivo de Donald Trump en la Casa Blanca. En él, el presidente de Estados Unidos le ha recordado al representante comercial que no hay prisa para encontrar una solución a la renegociación del tratado y que el país podía salir de él si era necesario.

"Vamos a tener un Tlcan justo para nosotros o no vamos a tener nada", ha afirmado Trump. "Si no podemos cerrar un trato justo, no lo vamos a hacer", ha añadido el presidente.

Las negociaciones bilaterales con México van a continuar este jueves, después de que se retomaran a mediados de julio. Por su parte, las autoridades mexicanas señalaron el miércoles que las negociaciones podían extenderse hasta finales de agosto.