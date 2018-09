Uruguay aspira y confía en que Argentina solucionará su crisis económica

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, afirmó hoy que su país aspira y tiene la confianza de que Argentina podrá superar la crisis económica, ya que se trata de un país "muy importante" para Uruguay.

Nin Novoa señaló a la prensa que habla todos los días con su par argentino, Jorge Faurie, para analizar la situación que se vive en ese país vecino.

"Hay que esperar, tener una visión de largo plazo. Hay que ir tomando medidas para atemperar algún efecto negativo que pueda tener una dificultad de un país importante y amigo", explicó el canciller en relación con Argentina.

Respecto a un posible impuesto al turismo que el Gobierno de Mauricio Macri analizó, entre otras medidas, para paliar la crisis, Nin Novoa precisó que "espera" que finalmente no se aplique.

"Por ahora, no lo han anunciado en esa batería de medidas. Al no estar, me supongo que no va a estar. Esperemos que no esté", afirmó.

El Gobierno de Mauricio Macri definió el lunes nuevas metas económicas y se reestructuró con fuertes ajustes ante la difícil situación que atraviesa el país por la inestabilidad del tipo de cambio y la incertidumbre en los mercados, una crisis que además les llevará a renegociar el crédito que tenían con el Fondo Monetario Internacional.

Este plan de contención llega tras una semana en la que la moneda del país suramericano cayó un 21 % frente al dólar y acumuló un desplome del 34 % en agosto y del 98 % en el año, situación que generó preocupación entre la población argentina y de la que Macri aseguró ser consciente.