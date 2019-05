Uruguay cree que "se va a poder lograr" un acuerdo entre la UE y el Mercosur

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, manifestó este martes a la prensa que cree que "se va a poder lograr" el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pese a que aún "hay instancias políticas por superar".

El mandatario, que mantuvo un encuentro con los embajadores de los países de la UE en Uruguay, sostuvo que, entre los temas discutidos estuvo el del acuerdo comercial entre el bloque europeo y el suramericano, cuyas negociaciones, apuntó, están "casi en el proceso final".

Vázquez afirmó que si bien hay algunos temas que todavía falta trabajar tanto por parte de Mercosur como de la UE, confía en que si bien no es fácil "no es imposible" llegar a concretar el acuerdo, a pesar de que aún no se puede estimar cuándo.

De todas formas, el presidente matizó que por el momento hay instancias políticas que superar, ya que los países de la UE y los del Mercosur tienen "una producción agropecuaria muy similar".

"Tenemos competencia por ejemplo en el comercio de los productos lácteos, del vino, también de algún grano, de la carne y estamos trabajando sobre la cuota 481 que está en este momento un poco complicada por lo que le ha cedido a la UE Estados Unidos", indicó el mandatario.

A su vez, remarcó que un aspecto que influye es el de la denominación de origen de los productos, que en los lácteos, por ejemplo, puede complicar.

"Acá (en Uruguay) tenemos quesos con denominaciones que son originarias de países europeos pero que fueron traídas por europeos hace decenas de años al país y las hemos internalizado como propias. Entonces (cerrar el acuerdo) no es fácil pero no es imposible, yo creo que se va a poder lograr", concluyó.

La UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -con Venezuela suspendida-, negocian un acuerdo comercial desde 1999, si bien las negociaciones estuvieron completamente bloqueadas entre 2004 y 2010 y solo se retomaron de nuevo en 2016.

Las conversaciones entre los bloques exceden ya los plazos marcados, que veían factible la firma antes de finales de 2017, pero, a pesar de la demora, los negociadores sostienen que no se han fijado límites de tiempo.