Valerio: El Gobierno no se puede comprometer a una pensión mínima de 1.080 euros

La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado hoy que, aunque le "gustaría", el Gobierno "no se puede comprometer" a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros, como reclaman los jubilados y pensionistas.

En una jornada marcada por las movilizaciones de jubilados y pensionistas, en el Día Internacional de las Personas Mayores, Valerio se ha reunido en Bilbao con una representación del colectivo de pensionistas en Bizkaia, que le han planteado sus reivindicaciones y sus "dudas" con relación al acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones con arreglo al IPC "real".

En una rueda de prensa posterior, la ministra de Trabajo ha afirmado que "el Gobierno no se puede comprometer, porque mentiría" a que el año próximo pueda establecerse una pensión mínima de 1.080 euros al mes ni un SMI de 1.200 euros, como piden los pensionistas.

"Ya nos gustaría a todo el Gobierno (aprobar dicha pensión mínima), pero sencillamente, ahora mismo, el Gobierno y toda la sociedad debe tener claras dos prioridades: la sostenibilidad social del sistema público de pensiones para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, y la sostenibilidad financiera del sistema", ha añadido Valerio, quien ha adelantado que los pensionistas le han comunicado que van a "seguir" con sus movilizaciones.

Valerio ha dicho que el sistema "tiene presente" y hay que "luchar para que tenga futuro" con la adopción de una serie de medidas para "reorientar" el sistema para "controlar el déficit y a ser posible convertirlo en superávit".

La ministra ha dicho que solo con las cotizaciones no se va a poder mantener el sistema, ha tildado de "letal" el efecto de la reforma laboral del PP, y ha mostrado su confianza en que este año no sea preciso recurrir al fondo de reserva de las pensiones. Además, ha señalado que el Gobierno "no considera una prioridad" la transferencia de la Seguridad Social del País Vasco.