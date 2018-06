La Vanguardia trabaja para implantar un muro de pago en su web en un año

La Vanguardia está trabajando en un proyecto de transformación "a un año vista" en el que implantarán un muro de pago en su edición digital porque, según ha asegurado hoy su director, Màrius Carol, es el único modo de que "este negocio se sostenga".

"Dentro de este plan, si tenemos que ser de los primeros, seremos de los primeros, creemos que la única manera de que este negocio se sostenga es haciendo pagar nuestra web de calidad", ha dicho el director del rotativo catalán en un desayuno informativo.

Para Carol "tiene toda la lógica" pagar por contenidos e información rigurosa porque, ha dicho, "la prensa de calidad es muy cara y hay que pagarla", y ha recordado que "ya lo han hecho" otros medios de calidad como Finacial Times, The New York Times y The Washington Post.

"No habrá que pagar mucho", ha señalado el director del diario, quien ha opinado que los hábitos de la sociedad española han cambiado y "no piensa que todo es gratis": "Ya nos hemos acostumbrado a pagar por bajarnos música o series".

Esta opción de suscripciones de pago no es algo que "diferencie" al grupo Godó -editor de La Vanguardia-, ha advertido Carol, que ha subrayado que "el resto de grupos de comunicación importantes "están pensando lo mismo, entre otras cosas, porque toca y el mundo va por ahí".

Màrius Carol ha defendido el papel desempeñado por la Vanguardia en la crisis política de Cataluña, lo que, a su juicio, ha supuesto un "difícil ejercicio de neutralidad? y de apuesta por ?el diálogo, la negociación y el pacto?, que han intentado llevar a cabo desde "una imparcialidad, que no significa ser equidistante", ha precisado.

Con la actual situación política y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, el director del rotativo ha reivindicado que La Vanguardia sea "más que nunca un ágora para el entendimiento, un espacio de reflexión y un instrumento de conexión?.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, o el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, son algunos de los rostros políticos que han acudido al acto.