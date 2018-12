Vodafone España amplía su paquete televisivo con un acuerdo con Fox e incorporará Amazon Prime en 2019

Vodafone España ha anunciado este martes en Madrid una alianza con la multinacional estadounidense Fox para lanzar en España, por primera vez en Europa, la plataforma Fox Now de contenidos bajo demanda, con los que la empresa pretende ampliar su oferta televisiva.

En concreto, Vodafone incluirá en su paquete de televisión esta nueva plataforma con un contrato en exclusiva, ya que no se podrá integrar en otras telecos. La compañía explica que los contenidos incluidos, con series como The Walking Dead o Vis a Vis, es superior al de Sky, empresa con el mismo propietario de Fox y que ofrece algunos de estos contenidos.

A esta nueva alianza, Vodafone añadirá un nuevo acuerdo que está fraguando con Amazon Prime, el servicio de vídeo bajo demanda de la compañía de comercio electrónico. "No tenemos fecha concreta de la integración, son trabajos que se están haciendo", ha apuntado Ignacio García-Legaz, responsable de televisión de Vodafone España.

El objetivo de la compañía, que apunta que estará disponible en 2019, es que el contenido de Amazone Prime se integre en el catálogo de Vodafone, al igual que ya tiene con otras plataformas. La compañía ya cuenta con acuerdos en exclusiva con HBO, FOX Now, AXN Now, o Filmin.

No era en exclusiva la alianza con Netflix, quien ha anunciado esta semana el acuerdo con Movistar +, el servicio de televisión de Telefónica. La compañía ha defendido que se trata de una integración que ya tenía el grupo desde hace tiempo en su plataforma. "No era un acuerdo en exclusividad y por lo que nos consta las condiciones con el resto de operadores son similares", ha apuntado García-Legaz, quien ha defendido que "no supondrá cambios para Vodafone ni en precios ni en servicio". Aunque con un matiz, "puede ocurrir que personas que antes acudieran a nosotros también tengan en mente ahora a Movistar".

La empresa además ha realizado otros anuncios en su servicio de televisión. Ofrecerá el acceso a Chromecast, para televisores sin el decodificador, así como a televisiones de Samsung, donde hasta ahora no había entrado. Además, también contará con un servicio para el público infantil.

Por último, la compañía ha descartado su entrada en la producción de contenido, como sí hace Movistar. García-Legaz ha asegurado que hay otras plataformas y compañías que ya tienen la experiencia y que el coste para Vodafone sería elevado.