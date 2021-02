Ábalos defiende "frenar subidas abusivas" del alquiler, pero no apuesta por un "intervencionismo general"

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha puesto en valor la Ley de Vivienda que está elaborando el Gobierno porque "es la primera vez en democracia que se plantea una ley de estas características", y ha defendido que la norma trabaje para "frenar subidas abusivas" del precio del alquiler, pero no para llevar a cabo un "intervencionismo general".

"Estamos tratando de proteger a los más vulnerables y tenemos bastantes herramientas para que no se incurran en abusos, pero se trata de eso. No hay en ningún caso ningún acuerdo que hable de intervencionismo en el mercado allá donde no se producen abusos", ha incidido el ministro, que ha pedido evitar "especulaciones" acerca de la nueva norma.

Ábalos ha querido aclarar así su posición al respecto, dado que, según ha indicado, ha llegado a escuchar que consideraba la vivienda como un "bien de mercado", y ha añadido que él siempre la ha defendido como un "derecho".

El ministro afirmó, tras acudir a Alfaro (La Rioja) para rubricar el Protocolo General de Actuación del Ayuntamiento del municipio, que en cualquiera de sus intervenciones siempre he defendido la vivienda como un derecho y aseguró que esta Ley quiere garantizar esa función social, aunque añadió que "no hay que ignorar que también es un bien de mercado".

Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda es uno de los frentes enquistados entre PSOE y Unidas Podemos, al igual que la tramitación de la Ley Trans. En este sentido, se prevé que el presidente del Gobierno y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantengan una reunión la semana que viene para abordar las discrepancias fundamentales de la coalición, de cara a desatascarla.

INTERVENIR EN ZONAS TENSIONADAS

"El PSOE, y yo como ministro, estamos comprometidos con la literalidad de los acuerdos de Gobierno en donde también se habla de intervenir en las zonas tensionadas para limitar los alquileres abusivos y hay que cumplir ese compromiso", afirmó Ábalos.

Lo importante ahora, ha continuado, es "ver cómo se hace, con qué herramientas y, sin descartar ninguna a priori, tenemos que ver las más eficaces y en eso estamos discutiendo".

En un asunto en el que, como ha explicado, "concurren los intereses de distintas administraciones, la competencia clara de las comunidades autónomas, del estado como promotor de la Ley y los ayuntamientos. No hay ninguna administración que pueda quedar al margen".

Por todo ello, ha reconocidoq que hay instrumentos para intentar frenar esas subidas abusivas, pero eso no debe llevar a una intervención en el mercado "de un modo general" porque donde hay problemas, hay que actuar, pero donde no los hay, no es necesario.

Se trata, según sus palabras, de garantizar la función social de la vivienda y se hará promoviendo la vivienda social o con el crecimiento del presupuesto del Plan Estatal de Vivienda. En este sentido, ha reconocido, que el plan nacional ronda casi los 5.000 millones de euros, incluyendo los planes europeos a la rehabilitación y se está constituyendo el Fondo Social de la Vivienda, con fondos de la Sareb para incrementar el parque de la vivienda social.

PARQUE SOCIAL DE VIVIENDA

Además, a juicio de Ábalos, lo importante es tener un parque social de la vivienda que es lo que no tiene España y, en comparación con Europa, está "en niveles lamentables". Para ello, ha defendido la nueva Ley de Vivienda, para evitar que el parque de vivienda pública se "desmantele" como ocurrió por ejemplo en Madrid.ç

"Nosotros haremos todo nuestro esfuerzo para llegar a acuerdos porque es nuestro compromiso político y porque España necesita una buena Ley de Vivienda, aseguró.