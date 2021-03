Ábalos: El informe de la AESA sobre Plus Ultra fue a requerimiento de la SEPI

Luceni (Zaragoza), 24 mar (EFE).- El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado haber encargado el informe que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha emitido sobre la aerolínea Plus Ultra porque se hizo "a requerimiento de la SEPI, que es la que tiene que tomar esta decisión".

Ábalos ha insistido en que, en dicho documento, la AESA señala que "sin financiación no hay seguridad aérea", pero no habla de la capacidad financiera de la compañía, que será rescatada por el Gobierno, ni de su plan de viabilidad "porque no lo conoce".

El ministro ha contestado así en declaraciones a los medios previas a la inauguración este miércoles de un tramo de la A-68 en la provincia de Zaragoza a un artículo publicado por el diario El Mundo, que acusaba al Ministerio de Transportes de dar un "aval decisivo" al rescate de la empresa con ese informe.

El titular de Transportes ha asegurado que su departamento aclaró ayer el asunto al periódico pero, ha ironizado, "para qué estropear un relato", más aún, ha añadido, "estando Venezuela de por medio".

"No me desdigo de nada", ha sentenciado.