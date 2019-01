El abaratamiento del gas favorece que la inflación se modere al 1 % en enero

La bajada del precio del gas y una menor subida de los precios de los carburantes han favorecido la moderación de la inflación anual al 1 %, dos décimas menos que el mes anterior, de acuerdo con el indicador adelantado de IPC publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A la espera de que el INE confirme este dato el próximo 15 de enero, los precios han mantenido en enero la tendencia a la contención iniciada en noviembre pasado.

Los expertos consultados por EFE prevén que esta tendencia continúe a lo largo de 2019 como consecuencia de la bajada de los precios energéticos, en un contexto en que la cotización del barril del Brent se mueve en el entorno de los 65 dólares.

Desde Analistas Financieros Internacionales (AFI), Diana Posada explica que el IPC anual de enero ha estado en línea con lo que se esperaba teniendo en cuenta la evolución de los precios de la energía.

"La dinámica que esperamos para el resto el año es parecida por el menor crecimiento previsto del precio del petróleo", añade Posada, que no ve cambios significativos en la inflación subyacente (la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos no elaborados).

Las previsiones de AFI auguran una tasa media de inflación para 2019 del 1,2 %, en tanto que en diciembre podría llegar al 1,5 %.

La economista senior de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), María Jesús Fernández, asegura que esperaba que la moderación del IPC en enero hubiera sido de una décima más (0,9 %), pero que finalmente los precios energéticos no han bajado tanto como calculaba.

En enero el barril de Brent ha cotizado a una media de 60,24 dólares cuando en el mismo mes de 2018 estaba cerca de los 69 dólares.

Funcas prevé que los productos energéticos sigan evolucionando a la baja, con lo que la inflación anual seguirá en tasas similares durante todo el año y terminará con una media del 1,1 %, al igual que la subyacente.

Para diciembre, Fernández eleva la previsión de inflación al 1,6 %, debido al "efecto escalón" que se producirá en el precio del petróleo, ya que el barril de Brent estará a cierre de 2019 por encima de los 57,67 dólares de media de diciembre de 2018, mes en el que se marcó el mínimo del año pasado en 50,47 dólares.

Funcas elabora además un pronóstico de consenso con la media de las previsiones de los principales analistas privados del país, según el cual el IPC medio de 2019 llegará al 1,5 %, con una media para la subyacente del 1,2 %.

Según las últimas previsiones de Funcas, para que la media llegue al 1,5 % el barril de crudo tendría que alcanzar el entorno de los 75 dólares.

Los datos del INE de este jueves muestran además que teniendo en cuenta la evolución mensual los precios de consumo cayeron en enero un 1,3 % respecto a diciembre, una caída que está en línea con la del mes de enero del año anterior y que suele estar marcada por la campaña de las rebajas.