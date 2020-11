Abengoa convoca otra junta extraordinaria para remodelar su consejo y modificar su política de remuneración

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Abengoa ha convocado una nueva junta general extraordinaria de accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo 22 de diciembre en segunda convocatoria, para proponer la reducción de su consejo de administración a sólo tres miembros, frente a los siete actuales, y modificar la política de retribución al consejo.

En una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo de ingeniería y energías renovables indicó que este recorte en los miembros de su órgano rector se debe a "la ruptura del grupo económico y fiscal actualmente encabezado por la sociedad" debido a su plan de reestructuración, que hará que pase a ostentar, en su caso, una participación minoritaria en Abengoa Abenewco 1, la nueva sociedad cabecera del grupo consolidado.

Asimismo, se propondrá el nombramiento como nuevos miembros del consejo de administración a Francisco Prada Gayoso, Joaquín García-Romanillos Valverde y Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird, con consideración de consejeros independientes.

Prada Gayoso es socio fundador de la firma de reestructuración financiera que lleva su propio nombre. Ha actuado -por nombramiento judicial- en algunas de las crisis de más relevancia, como Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, FESA (hoy Fertiberia), MSP (actual Coto Minero Cantábrico) y Grupo IGS/PSV. Como asesor, ha dirigido la reestructuración de Nozar, Quabit y Vértice360.

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES.

También se propondrá a los accionistas una modificación de la política de remuneraciones del periodo 2018-2020 ante el impacto que ha tenido sobre el negocio de Abengoa la pandemia por el Covid-19.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso al consejo deadministración y este aprobó la cancelación formal, para todos sus beneficiarios, del MIP 2017-2020, el Plan de Retribución Variable de Consejeros asociado al MIP 2017-2020 y el New MIP I 2019-2024. Asimismo, se someterá a su votación el plan de retribuciones para 2021-2023.

JUNTA A PETICIÓN DE ACCIONISTAS MINORITARIOS.

Esta convocatoria de junta por la compañía se produce un día antes de la Asamblea extraordinaria que se celebrará, a petición de un grupo de accionistas minoritarios, para votar, entre otras cuestiones, el cese del actual órgano rector de la empresa y someter a votación el nombramiento de uno nuevo.

Abengoashares, plataforma que dice agrupar a más del 15% del capital de la compañía, propondrá en esta junta general extraordinaria un nuevo consejo de administración presidido por Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo de The Coca Cola Company y ex portavoz económico del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, como presidente.

Asimismo, este martes expira el nuevo plazo dado por la compañía para cerrar su plan de rescate con la aportación del compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía.

PLAN DE RESCATE.

El pasado mes de agosto el grupo culminó la firma del acuerdo con sus acreedores, que le permitiría esquivar la amenaza de quiebra que existía sobre la empresa ante la falta de liquidez que sufría, con la obtención de nueva financiación, así como la reestructuración de su deuda para cumplir su plan de negocios actualizado.

Después de retrasarse en varias ocasiones la resolución final de la firma, el grupo alcanzó un acuerdo que le permitía poder seguir adelante.

Así, Abengoa, que en 2016 ya esquivó el que habría sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, después de verse acuciada por una deuda de casi 9.000 millones de euros, cerraba un nuevo plan de 'rescate' financiero, el tercero en los últimos años, tras los de 2017 y 2019.

ABENEWCO 1, LA SOCIEDAD CABECERA.

El acuerdo supone que AbenewCo 1, que es la sociedad cabecera de todos los negocios y para cuyas necesidades se deberán usar exclusivamente todos estos nuevos fondos, recibirá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros, para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez.

Además, se suscribirá una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones de euros, todo ello con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por AbenewCo 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de Cesce por un 60% del tramo internacional.

Adicionalmente, estaba previsto que la Junta de Andalucía también aportase 20 millones de euros adicionales en este plan de rescate, que está todavía pendiente.

Abengoa SA ostentará una participación minoritaria del 2,7% (post dilución) en el capital social de la nueva sociedad AbenewCo 1, sobre la que se articulará la reestructuración de la compañía para garantizar su viabilidad con el nuevo plan de rescate, si logra solventar su situación de desequilibrio patrimonial.