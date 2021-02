Desde abril los 3,5 millones de declarantes de IVA podrán acceder al borrador

Madrid, 12 feb (EFE).- La Agencia Tributaria ha puesto en marcha la segunda fase del borrador de IVA, que dará más facilidades para la declaración del impuesto a 3,5 millones contribuyentes desde abril, con la incorporación automática a la declaración de buena parte de la información censal y algunos datos económicos ya cumplimentados.

Según ha informado la agencia en un comunicado, las mejoras en el borrador de la declaración de IVA -denominado "Pre303"- llegarán en abril al conjunto de contribuyentes, cuando comience el periodo de liquidación del primer trimestre.

Antes, ya en la declaración mensual de enero que se presenta este mes de febrero, las mejoras alcanzarán a las grandes empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII).

Hasta ahora el borrador de IVA totalmente cumplimentado se facilitaba con carácter general a los declarantes acogidos al SII con un volumen de ventas anual inferior a los 6 millones de euros, un requisito que ahora se elimina, lo que subirá el número de beneficiarios de 17.000 a 41.000.

A su vez, cerca de 600.000 declarantes que son exclusivamente arrendadores, estén o no acogidos al SII, también podrán utilizar este borrador de IVA totalmente cumplimentado.

El resto de contribuyentes que no están en el SII no podrá obtener un borrador con resultado final al no conocer la Agencia Tributaria los datos suficientes para ello, aunque las mejoras para todos los declarantes alcanzan a algunas casillas de la sección de resultado.