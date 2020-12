Accenture y CereProc desarrollan la primera solución integral de voz no binaria del mundo, de código abierto

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La compañía de servicios profesionales Accenture y el proveedor de tecnología de texto a voz CereProc han colaborado para crear Sam, la primera solución integral de voz no binaria del mundo para el creciente mercado global de asistentes digitales, y han publicado como software libre todos los materiales utilizados para fomentar su adopción.

En un comunicado, las compañías remarcan que este año los consumidores han interactuado con 4.200 millones de asistentes de voz digitales en todo el mundo y se espera que ese número se duplique hasta 8.400 millones de dispositivos para 2024, según revela un informe de Juniper Research.

Además, agrega que la gran mayoría de las voces de los dispositivos en la actualidad son femeninas, lo que, según un informe de la Unesco de 2019, refuerza los prejuicios de género y fomenta un comportamiento negativo, tanto con asistentes digitales como con personas reales. Además, las voces disponibles hoy en día son binarias y no reflejan la comunidad transgénero o de género no conforme.

Para ayudar a abordar estas cuestiones, los investigadores de Accenture Labs han trabajado estrechamente con miembros de la comunidad de género no binario en el desarrollo de la voz Sam. Accenture ha entrevistado a personas no binarias y utilizado sus respuestas y archivos de audio para influir no solo en el tono, sino también en los patrones de habla, la entonación y la elección de las palabras.

Posteriormente, CereProc ha creado el modelo de texto a voz usando su tecnología de Inteligencia Artificial (IA). "El resultado es una voz que combina aspectos de voces masculinas y femeninas que resuene mejor en la comunidad a representar", remarcan las empresas.

El director gerente senior y responsable de Innovación Tecnológica de Accenture, Marc Carrel-Billiard, ha afirmado que, aunque ya se han publicado anteriormente muestras de voz neutras en cuanto al género, Sam es la primera voz no binaria, basada en la IA, que puede incorporarse a cualquier solución de software y que cuenta con una voz que suena humana.

"Este proyecto es un gran ejemplo de cómo la tecnología y la creatividad humana pueden unirse y fomentar un cambio social que puede beneficiar a muchas personas. Creemos que es esencial que los asistentes de voz representen con mayor precisión la diversidad de la población mundial", ha remarcado.

Asimismo, Accenture ha publicado como software libre todos los componentes necesarios para desarrollar el asistente de voz no binario, en el que se incluye una versión de texto a voz que funciona mediante código abierto, junto con datos de entrenamiento de voz para fomentar una adopción más amplia.

Asimismo, la compañía también está trabajando con investigadores de la Universidad Heriot-Watt que utilizarán la voz para un estudio, en colaboración con otras universidades, centrado en el diseño de asistentes de conversación para reducir los prejuicios de género.